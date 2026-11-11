Ngân hàng Nhà nước mua USD giao ngay, bổ sung thanh khoản VND

Từ ngày 11-11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) triển khai mua USD giao ngay từ các tổ chức tín dụng với tỷ giá 25.500 đồng/USD. Động thái này nhằm bổ sung thanh khoản VND cho hệ thống ngân hàng trong bối cảnh chi phí vốn tiền đồng vẫn ở mức cao.

Giao dịch USD tại ngân hàng (Ảnh: NHUNG NGUYỄN)

Theo phương án NHNN công bố, hoạt động mua USD giao ngay được thực hiện định kỳ vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần. Đối tượng tham gia là các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trạng thái ngoại tệ dương.

Khối lượng mua tối đa đủ để đưa trạng thái ngoại tệ của từng đơn vị về mức cân bằng, căn cứ số liệu cuối ngày làm việc liền trước phiên giao dịch. Trường hợp ngày giao dịch trùng ngày nghỉ lễ, phiên mua được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Khi bán USD cho NHNN, các tổ chức tín dụng nhận lại lượng VND tương ứng. Với tỷ giá 25.500 đồng/USD, cứ mỗi 1 tỷ USD được NHNN mua vào sẽ có khoảng 25.500 tỷ đồng được cung ứng cho hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, NHNN chưa công bố tổng hạn mức mua trong mỗi phiên nên lượng tiền đồng thực tế đưa vào hệ thống phụ thuộc vào khối lượng giao dịch phát sinh.

Điểm khác biệt của nghiệp vụ này là giao dịch mua ngoại tệ giao ngay không kèm cam kết bán lại USD sau một thời hạn nhất định. Vì vậy, NHNN không thu hồi lượng VND đã cung ứng theo kỳ hạn cố định như nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ.

Trước đó, ngày 6-11, NHNN thông báo triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ USD/VND với quy mô tối đa 2 tỷ USD, kỳ hạn 182 ngày. Theo phương án này, NHNN mua USD giao ngay từ các tổ chức tín dụng với tỷ giá 24.399 đồng/USD và cam kết bán lại lượng ngoại tệ tương ứng sau 182 ngày với tỷ giá 24.704 đồng/USD. Ngày giá trị giao dịch là 9-11.

Nếu sử dụng hết hạn mức 2 tỷ USD, nghiệp vụ hoán đổi có thể cung ứng ban đầu gần 48.800 tỷ đồng cho hệ thống ngân hàng. Lượng VND này sẽ được thu hồi khi giao dịch đáo hạn, lúc các tổ chức tín dụng mua lại USD theo thỏa thuận.

Một giải pháp khác hỗ trợ cân đối nguồn vốn là Thông tư 50/2026/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 1-12-2026. Theo quy định mới, nguồn vay nước ngoài của ngân hàng, bao gồm trái phiếu phát hành trên thị trường quốc tế, được tính vào tổng tiền gửi khi xác định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR). Thông tư quy định tỷ lệ LDR tối đa là 95%.

Như vậy, các công cụ trên hỗ trợ hệ thống ngân hàng theo những cơ chế khác nhau. Mua USD giao ngay bổ sung VND mà không gắn với kỳ hạn thu hồi cố định; hoán đổi ngoại tệ cung ứng VND trong 182 ngày; còn quy định LDR mới mở rộng cơ sở tính nguồn vốn khi xác định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi. Việc phối hợp các giải pháp này được kỳ vọng góp phần giảm áp lực thanh khoản, hỗ trợ ổn định lãi suất và duy trì khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, nhu cầu vốn phục vụ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao, trong khi diễn biến kinh tế thế giới phức tạp gây áp lực lên mặt bằng lãi suất trong nước.

Để hỗ trợ thanh khoản và nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng, NHNN đã triển khai nghiệp vụ thị trường mở hằng ngày, tái cấp vốn và hoán đổi ngoại tệ sang VND với các kỳ hạn ngắn; đồng thời triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng nhằm hỗ trợ nguồn vốn dài hạn hơn cho hệ thống ngân hàng.

Giá USD tăng trở lại Sáng 11-11, NHNN công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.611 đồng/USD, tăng 11 đồng so với ngày trước đó. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.330 - 26.892 đồng/USD. Khoảng 10 giờ cùng ngày, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.410 đồng/USD mua vào và 25.820 đồng/USD bán ra, tăng 20 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, giá USD tăng 30 đồng ở cả hai chiều, lên 25.450 đồng/USD mua vào và 25.830 đồng/USD bán ra.

NHUNG NGUYỄN