SATRA ghi dấu ấn từ hiệu quả kinh doanh đến giá trị thương hiệu

Liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu và Thương hiệu Vàng TPHCM năm 2026, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) ghi nhận những kết quả trong nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát triển hệ thống phân phối và xây dựng thương hiệu. Phía sau những danh hiệu là nỗ lực kết nối chuỗi cung ứng, đổi mới phương thức quản trị và phát huy vai trò doanh nghiệp thương mại nhà nước trong phát triển thị trường nội địa.

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, cùng các doanh nghiệp nhận danh hiệu Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu năm 2026

Dấu ấn từ hiệu quả kinh doanh và giá trị thương hiệu

Ngày 13-10, tại TPHCM, Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) tổ chức lễ kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân TPHCM tiêu biểu năm 2026. Theo quyết định của UBND TPHCM, có 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân được công nhận danh hiệu năm nay. Trong đó, hệ thống SATRA có 4 đơn vị được vinh danh gồm Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA), Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN), Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải (COFIDEC) và Trung tâm Thương mại SATRA Củ Chi.

Ba lãnh đạo trong hệ thống được công nhận Doanh nhân TPHCM tiêu biểu gồm ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SATRA; ông Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VISSAN và ông Đoàn Văn Nam, Giám đốc COFIDEC.

Điểm đáng chú ý là kỳ xét chọn doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026 đặt ra yêu cầu cao hơn về hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị, chuyển đổi số và thực hành ESG. Theo HUBA, 100 doanh nghiệp được vinh danh có tổng vốn chủ sở hữu 119.463 tỷ đồng; doanh thu trong hai năm 2024, 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 đạt 484.593 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 40.317 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đóng góp ngân sách 41.629 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 69.200 lao động và dành 563 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội.

Trước đó, ngày 11-10, ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026. Cũng trong dịp này, SATRA tiếp tục được trao Giải thưởng Thương hiệu Vàng TPHCM năm 2026. Với chủ đề “Kiến tạo động lực tăng trưởng mới”, giải thưởng năm nay ghi nhận những doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, chú trọng đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho cộng đồng. Việc đồng thời được ghi nhận ở các danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu và Thương hiệu Vàng cho thấy những nỗ lực của SATRA trong duy trì hiệu quả kinh doanh, phát triển hệ thống phân phối và nâng cao giá trị thương hiệu.

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA (giữa), nhận chứng nhận và biểu trưng danh hiệu Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu năm 2026 tại lễ tôn vinh ngày 13-10

“Sau hơn 30 năm phát triển, SATRA đã hình thành hệ sinh thái sản xuất, chế biến thực phẩm, thương mại và phân phối với các đơn vị như VISSAN, COFIDEC, Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, hệ thống Satrafoods, Satramart và các trung tâm thương mại. Việc kết nối các khâu từ sản xuất, cung ứng đến tiêu thụ tạo điều kiện để tổng công ty chủ động nguồn hàng, kiểm soát chất lượng và phát triển thị trường. Đây cũng là nền tảng quan trọng để SATRA xây dựng thương hiệu dựa trên chất lượng hàng hóa, năng lực cung ứng và sự tin cậy của người tiêu dùng.” ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA nhấn mạnh.

Phát huy vai trò doanh nghiệp thương mại nhà nước

Cũng theo ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, định hướng phát triển của tổng công ty là tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát huy lợi thế hệ sinh thái sản xuất, thương mại và phân phối, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Trọng tâm là tăng cường liên kết giữa các đơn vị thành viên, mở rộng hợp tác với đối tác trong và ngoài nước, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường. Qua đó, từng bước nâng cao giá trị thương hiệu SATRA, gắn hiệu quả kinh doanh với trách nhiệm của doanh nghiệp thương mại nhà nước.

Cùng với đổi mới hoạt động kinh doanh, SATRA chú trọng phát triển sản phẩm an toàn, thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và giảm vật liệu nhựa dùng một lần. Các đơn vị thành viên từng bước ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Đặc biệt, SATRA tiếp tục tham gia các chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ hàng Việt và bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu. Song song đó là các hoạt động chăm lo người lao động, hỗ trợ cộng đồng và chương trình “SATRA vì biển đảo quê hương”. Theo hồ sơ xét chọn, tổng giá trị đóng góp cho các hoạt động xã hội trong giai đoạn được thống kê đạt hơn 3,8 tỷ đồng. Những hoạt động này góp phần gắn kết mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm xã hội, một trong những yếu tố quan trọng để phát triển thương hiệu bền vững.

Từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HUBA, nhận định chuyển đổi số phải giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn, ra quyết định chính xác hơn và phục vụ khách hàng tốt hơn. Trong khi đó, chuyển đổi xanh cần gắn với tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động môi trường và đáp ứng yêu cầu thị trường. Đây là những khoản đầu tư cho năng lực cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp.

ÁI VÂN