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Đà Nẵng thiết lập 4 khu vực vùng trời cho drone hoạt động

SGGPO

Đà Nẵng vừa thiết lập 4 khu vực vùng trời được quy hoạch riêng cho các tổ chức, hội, câu lạc bộ sở hữu, sử dụng phương tiện bay hoạt động; đồng thời mở đường cho thử nghiệm giao hàng bằng drone, phát triển kinh tế không gian tầm thấp.

Đà Nẵng thiết lập 4 khu vực vùng trời cho drone, dù lượn hoạt động
Đà Nẵng thiết lập 4 khu vực vùng trời cho drone, dù lượn hoạt động

Ngày 16-9, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4167/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh ký, về việc thiết lập khu vực vùng trời phục vụ cho hoạt động của các tổ chức, hội, câu lạc bộ có sở hữu, sử dụng phương tiện bay trên địa bàn thành phố.

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Khu vực 1, một trong bốn khu vực vùng trời được quy hoạch phục vụ kinh tế tầm thấp. Ảnh tọa độ vùng được phép bay do UBND TP Đà Nẵng cung cấp

Cụ thể, 4 khu vực vùng trời được xác định bằng tọa độ WGS-84, trải từ ven biển trung tâm Đà Nẵng đến phía Nam thành phố. Khu vực 1 dọc bờ biển từ cầu Thuận Phước đến Furama Resort, bao gồm các bãi tắm Mân Thái, Mỹ Khê. Khu vực 2 từ Ngũ Hành Sơn đến sông Cổ Cò, giáp Hội An, tập trung nhiều khu nghỉ dưỡng. Khu vực 3 ở Tam Kỳ, quanh trung tâm hành chính và các khu dân cư. Khu vực 4 thuộc vùng đồi núi giáp Tiên Phước và Chiên Đàn, dân cư thưa, phù hợp bay thử nghiệm.

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Khu vực 2 vùng quy hoạch bay phục vụ kinh tế tầm thấp. Ảnh tọa độ vùng được phép bay do UBND TP Đà Nẵng cung cấp

UBND TP Đà Nẵng giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp Công an thành phố và các địa phương xác định, công bố ranh giới; cấp phép, quản lý, giám sát và hiệp đồng bay theo quy định. Công an thành phố chủ trì đăng ký phương tiện bay, phối hợp giám sát và cùng Sở KH-CN thẩm định thiết bị, bảo đảm an toàn thông tin.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở KH-CN chủ trì tham mưu thử nghiệm giao hàng bằng phương tiện bay không người lái và các hoạt động bay phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp. Sở Xây dựng rà soát độ cao công trình ảnh hưởng đến hoạt động bay; Sở Công Thương kiểm tra, giám sát thị trường; Sở Y tế quản lý các vấn đề y tế; Sở VH-TT-DL phối hợp quản lý các hoạt động thể thao, giải trí bằng phương tiện bay và thử nghiệm drone phục vụ cứu hộ, cứu nạn tại các khu, điểm du lịch.

Quyết định quy định các tổ chức, hội, câu lạc bộ hoạt động bay tại 4 khu vực, kể cả bay thử nghiệm phục vụ kinh tế tầm thấp, phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, tuân thủ giấy phép và chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn bay trên không và mặt đất.

Trong những trường hợp đặc biệt vì lý do quốc phòng, an ninh, hoặc theo đề nghị của các sở, ngành, địa phương nhằm bảo đảm an toàn bay và trật tự xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố được quyền quyết định hạn chế hoặc cấm bay tạm thời tại một hoặc một số khu vực đã thiết lập, đồng thời báo cáo UBND thành phố.

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NGUYÊN KHÔI

Từ khóa

Đà Nẵng Drone Flycam Kinh tế tầm thấp Dù lượn

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