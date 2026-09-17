Phát động cuộc thi “Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2026”

Chiều 17-9, tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TPHCM), Báo Dân trí phối hợp Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động cuộc thi “Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2026”.

Lễ phát động cuộc thi cuộc thi “Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2026”. Ảnh: HỮU KHOA

Cuộc thi được tổ chức trên quy mô toàn quốc, nhằm tìm kiếm, khuyến khích và lan tỏa các sáng kiến, giải pháp thiết thực về trật tự, an toàn giao thông; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Qua 4 mùa thi, cuộc thi đã tiếp nhận hơn 2.000 bài dự thi, tổ chức hơn 10 tọa đàm, thu hút hơn 15 triệu lượt xem và tiếp cận. Nhiều ý tưởng được đánh giá có khả năng ứng dụng thực tế.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông thông tin, dù tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vi phạm, ùn tắc và tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp. Do đó, cần huy động trí tuệ, nguồn lực xã hội và giải pháp công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Năm 2026, cuộc thi tập trung vào 3 chủ đề: “Đường đông vẫn thông”, “Đúng hàng - Đúng phương tiện” và “Học đường - Học từ đường”; điểm mới là tăng cường các hoạt động workshop, kết nối thí sinh với chuyên gia, tác giả đạt giải và doanh nghiệp để hỗ trợ phát triển ý tưởng, hoàn thiện giải pháp và tìm kiếm cơ hội thử nghiệm trong thực tế.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, đủ 16 tuổi trở lên. Thời gian nhận bài từ ngày 17-9 đến hết ngày 15-12-2026. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 255 triệu đồng.

QUỐC HÙNG