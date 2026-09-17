Cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương tiếp tục được bổ sung gần 3.000 tỷ đồng vốn tín dụng

Khoản tín dụng gần 3.000 tỷ đồng từ Agribank tiếp tục bổ sung nguồn vốn dài hạn cho cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, góp phần hoàn thiện cấu trúc tài chính, tạo thêm nền tảng để tuyến cao tốc trọng điểm của Lâm Đồng tăng tốc triển khai.

Ngày 16/9, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Agribank) và Công ty Cổ phần BOT cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức PPP (giai đoạn 1).

Lễ ký kết Hợp đồng tài trợ vốn tín dụng cho Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương. Nguồn: Agribank

Thêm nguồn lực dài hạn cho cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương

Theo hợp đồng ký kết, Agribank cấp khoản vay tối đa 2.987 tỷ đồng để giải ngân chi phí đầu tư các hạng mục, công việc của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định tại Hợp đồng BOT.

Theo ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT CTCP BOT Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, ngay từ khi tham gia dự án, T&T cùng các thành viên trong liên danh nhà đầu tư đã xác định đây không đơn thuần là một dự án hạ tầng giao thông mà còn là trách nhiệm, cam kết của nhà đầu tư đối với sự phát triển của Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc T&T Group, Chủ tịch HĐQT CTCP BOT Cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, phát biểu tại Lễ ký kết. Nguồn: Agribank

“Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác giữa doanh nghiệp dự án và Ngân hàng Agribank ngày hôm nay không chỉ mở ra cơ hội phát huy thế mạnh của mỗi bên mà còn góp phần khơi thông nguồn lực cho các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Đây cũng là minh chứng cho sự kết nối hiệu quả giữa nguồn lực của khu vực kinh tế tư nhân và các định chế tài chính của Nhà nước trong việc kiến tạo những động lực tăng trưởng mới cho đất nước”, Phó Tổng Giám đốc T&T Group nhấn mạnh.

Liên danh nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án cũng cam kết cùng các đối tác thực hiện đầy đủ trách nhiệm về vốn chủ sở hữu theo tiến độ; sử dụng hiệu quả nguồn vốn được tài trợ; đồng thời tập trung nguồn lực để triển khai dự án đúng quy định pháp luật, chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Ông Lê Văn Xuất, Phó Tổng Giám đốc Agribank cho biết, bên cạnh lĩnh vực "Tam nông" truyền thống, Agribank cũng dành một nguồn lực lớn tham gia vào các dự án hạ tầng và những dự án trọng điểm quốc gia. Theo Phó Tổng Giám đốc Agribank, một nền kinh tế muốn phát triển thì trước hết phải có hạ tầng, hạ tầng giao thông phải đi trước.

Ông Lê Văn Xuất, Phó Tổng Giám đốc Agribank, phát biểu tại Lễ ký kết. Nguồn: Agribank

Đối với dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, Agribank sẽ đồng hành toàn diện, xuyên suốt với chủ đầu tư từ giai đoạn xây dựng cơ bản cho đến giai đoạn vận hành dự án. Đồng thời, Agribank cam kết đảm bảo toàn bộ nguồn tín dụng được sử dụng đúng vào dự án, đúng đối tượng, phù hợp với hợp đồng BOT, hợp đồng tín dụng và các thỏa thuận có liên quan; thực hiện đầy đủ các điều khoản, điều kiện tín dụng và tài sản bảo đảm, tuân thủ các quy định pháp luật, bảo đảm an toàn tín dụng, an toàn hệ thống và hoạt động đầu tư dự án.

Gần 8.000 tỷ đồng vốn tín dụng cho tuyến cao tốc trọng điểm

Việc Agribank tham gia tài trợ vốn đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện cấu trúc tài chính cho cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương.

Trước đó, ngày 11/8, VDB Chi nhánh Lâm Đồng và Công ty Cổ phần BOT Cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, đã ký Hợp đồng tín dụng với khoản vay gần 5.000 tỷ đồng từ nguồn tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Theo phương án tài chính, Dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 17.717,8 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước là 7.760,8 tỷ đồng; phần vốn do nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thu xếp là 9.957 tỷ đồng, bao gồm 1.992 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và nguồn vốn vay từ VDB, Agribank.

Như vậy, với khoản vay từ Agribank, tổng nguồn vốn tín dụng được hai định chế tài chính cam kết dành cho dự án lên tới 8.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 80% phần vốn mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phải thu xếp, qua đó tạo nền tảng tài chính quan trọng cho quá trình triển khai công trình.

Phối cảnh dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương. Nguồn: T&T

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức PPP (giai đoạn 1) có chiều dài khoảng 73,62 km. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ khép kín toàn bộ trục cao tốc Dầu Giây – Liên Khương, rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP Hồ Chí Minh – Tây Nguyên; đồng thời tạo động lực mới cho phát triển kinh tế, du lịch, logistics của tỉnh Lâm Đồng cũng như toàn bộ khu vực Tây Nguyên.

Công ty Cổ phần BOT Cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương được thành lập để thực hiện vai trò doanh nghiệp dự án. Cơ cấu các nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng giao thông T&T (đơn vị thành viên T&T Group), Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang (FUTA Group) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành.

Đáng chú ý, việc ký kết với Agribank diễn ra chỉ hơn một tháng sau khi doanh nghiệp dự án ký Hợp đồng tín dụng với VDB Chi nhánh Lâm Đồng. Việc liên tiếp thu xếp hai khoản tín dụng dài hạn với tổng quy mô gần 8.000 tỷ đồng giúp dự án từng bước hoàn thiện bài toán nguồn vốn – một trong những điều kiện quan trọng đối với các dự án hạ tầng PPP có quy mô đầu tư lớn và thời gian hoàn vốn dài.

Đồng thời, sự đồng hành của Agribank và VDB cho thấy khả năng kết nối giữa nguồn lực Nhà nước, nhà đầu tư tư nhân và hệ thống tài chính – ngân hàng trong triển khai các công trình hạ tầng quy mô lớn. Đây cũng là nền tảng để nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án tập trung nguồn lực cho giai đoạn triển khai tiếp theo, hướng tới sớm đưa tuyến cao tốc vào khai thác và phát huy hiệu quả đầu tư.

Phối cảnh dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương. Nguồn: T&T

Bên cạnh cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, T&T đang tham gia triển khai Cảng hàng không Quảng Trị và Dự án thành phần 3 Vành đai 4 – Vùng Thủ đô.

Song song với đó, trong lĩnh vực logistics, T&T cùng đối tác Singapore phát triển Việt Nam SuperPort – “siêu cảng” logistics thông minh tiên phong trong Mạng lưới logistics thông minh ASEAN. Ở lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, các dự án như Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ, Khu công nghiệp Vàm Cống đang mở rộng không gian sản xuất tại các địa phương.

Trong lĩnh vực năng lượng, T&T Group đã vận hành và đang đầu tư các dự án với tổng công suất gần 2.900 MW, đồng thời tiếp tục phát triển danh mục khoảng 14.000 MW điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối và các nguồn năng lượng sạch khác. Nổi bật là Nhà máy điện gió Savan 1 tại Lào. Chỉ trong 7 tháng đầu vận hành thương mại, cụm 48 tuabin của dự án đã mang về khoảng 36,5 triệu USD doanh thu. Mỗi năm, Savan 1 cung cấp khoảng 0,9 tỷ kWh điện cho hệ thống điện quốc gia.