Tạm giam 3 bị can trong vụ mua bán người dưới 16 tuổi, giam giữ nữ nhân viên trong container

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, tạm giam 3 bị can liên quan vụ nữ nhân viên chưa đủ 16 tuổi bị yêu cầu “gánh nợ” 70 triệu đồng và 2 nữ nhân viên bị giam trong container tại cơ sở karaoke.

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Ngày 7-10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lê Đỗ Hiếu (sinh năm 1998, trú phường Hàm Rồng) về các tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”; Hoàng Ngọc Cường (sinh năm 1994, trú xã Hoằng Hóa) về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”; Lê Thế Cảnh (sinh năm 2002, trú phường Đông Tiến) về tội “Giam người trái pháp luật”.

Cơ quan công an làm việc với Hoàng Ngọc Cường. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Trước đó, ngày 3-10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra cơ sở karaoke Thế Cảnh tại phường Đông Tiến, phát hiện 2 nữ nhân viên là L.T.S. (sinh năm 2011, trú tỉnh Nghệ An) và H.T.T.T. (sinh năm 2009, trú tỉnh Tuyên Quang) có dấu hiệu bị khống chế, ép buộc ăn, ở tại cơ sở để làm việc.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vụ việc.

Cơ quan công an làm việc với Lê Đỗ Hiếu. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Theo kết quả điều tra, S. từng làm nhân viên phục vụ tại một cơ sở karaoke và vay chủ quán 3 triệu đồng để mua quần áo, đồ dùng cá nhân.

Tháng 4-2026, muốn chuyển nơi làm việc, S. liên hệ với H.V.D., nhân viên quán karaoke Hoàng Gia ở Thanh Hóa. Sau khi được D. trao đổi, Hoàng Ngọc Cường, chủ quán, đồng ý tiếp nhận S., trả khoản nợ 3 triệu đồng tại nơi làm việc cũ rồi đưa S. về làm tại cơ sở của mình.

Tháng 6-2026, S. cùng D. và 2 nữ nhân viên khác xin nghỉ việc. Cường thông báo cả nhóm còn nợ 32 triệu đồng, yêu cầu thanh toán hết mới được chuyển chỗ làm.

Sau đó, Cường liên hệ với Lê Đỗ Hiếu, chủ cơ sở karaoke Thế Cảnh. Hiếu đồng ý tiếp nhận nhóm nhân viên và trực tiếp đưa Cường 32 triệu đồng.

Cuối tháng 7-2026, D. cùng 2 nhân viên bỏ trốn. Hiếu yêu cầu S. phải “gánh” khoản nợ 65 triệu đồng của những người này. Cộng thêm khoản 5 triệu đồng trước đó, số tiền Hiếu buộc S. phải trả lên đến 70 triệu đồng.

Cơ quan công an áp giải các đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan điều tra xác định, do lo sợ nhân viên bỏ trốn, Hiếu buộc S. và T. ăn, ở trong một container tại cơ sở karaoke, giao Lê Thế Cảnh, nhân viên của quán, quản lý, theo dõi.

Hai nữ nhân viên không được tự ý ra ngoài; muốn đi đâu phải được Hiếu đồng ý và có Cảnh đi cùng. Ban đêm, Cảnh khóa cửa container từ bên ngoài, giữ chìa khóa. Khi cần đi vệ sinh, cả hai phải gọi điện để Cảnh mở cửa.

Cơ quan công an làm việc với Lê Thế Cảnh. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

ĐỨC HẢI