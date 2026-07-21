Triệt xóa 2 đường dây mua bán người, bắt giữ 6 đối tượng

Ngày 21-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt xóa 2 đường dây mua bán người qua biên giới, bước đầu bắt giữ 6 đối tượng.

Video: Triệt xóa 2 đường dây mua bán người qua biên giới

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, nghi vấn tại các xã Chiêu Lưu, Cam Phục, Hữu Kiệm (tỉnh Nghệ An) có 2 đường dây mua bán người.

Với chiêu bài “việc nhẹ lương cao”, nạn nhân của đường dây là những thiếu nữ trong độ tuổi lao động không có việc làm ổn định. Ngoài hứa hẹn mức lương cao, các đối tượng còn cho biết sẽ lo mọi chi phí đi lại, chỗ ăn nghỉ trong quá trình làm việc.

Khi lừa được nạn nhân qua biên giới, các đối tượng cấu kết với nhóm người nước ngoài bán nạn nhân làm vợ cho những gia đình có nhu cầu. Trong số bị hại có cả người chưa đủ 14 tuổi.

Cơ quan công an làm việc với các đối tượng trong 2 chuyên án

Sau thời gian theo dõi, xác lập 2 chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng về các hành vi mua bán người và mua bán trẻ em.

Trong đó, 4 đối tượng trú tại xã Chiêu Lưu, gồm: Lương Thị Toàn (sinh năm 1983), mang 1 tiền án về tội "Mua bán người"; Lô Văn Phong (sinh năm 1976); Xeo Thị Tiến (sinh năm 1982) và Chích Thị An (sinh năm 1979).

2 đối tượng Lô Văn Mày (sinh năm 1987) trú tại xã Cam Phục và Lương Thị Nhâm (sinh năm 2002) trú tại xã Hữu Kiệm.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận dụ dỗ, bán 3 phụ nữ sang nước ngoài làm vợ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 3 nạn nhân này.

Công an lấy lời khai một đối tượng trong chuyên án

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố vụ án, khởi tố, tạm giam các đối tượng để xử lý theo quy định và mở rộng chuyên án.

Phòng Cảnh sát hình sự thông báo, ai là bị hại của các đối tượng trên trình báo đơn vị (số 55, đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để phục vụ điều tra.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, điểm chung của các vụ mua bán người là nạn nhân bị đối tượng dụ dỗ, hứa hẹn tìm việc nhẹ, lương cao, lấy chồng nước ngoài… Công việc, địa điểm làm việc mà đối tượng hứa hẹn đưa đến thường không cụ thể. Người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác, nhận biết âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người để tránh hậu quả đáng tiếc.

DƯƠNG QUANG - VĂN HẬU