Triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng), các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên và Cảnh sát Lào triển khai phá án, giải cứu thành công nhiều nạn nhân nữ đang bị các đối tượng khai thác, bóc lột.