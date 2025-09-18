Bắt đối tượng bị truy nã tội giết người lẩn trốn trên tàu cá

Ngày 18-9, Đồn Biên phòng Côn Đảo (Bộ đội Biên phòng TPHCM) cho biết, vừa phối hợp Công an đặc khu Côn Đảo bắt giữ đối tượng bị truy nã về tội "Giết người", khi đang lẩn trốn trên tàu cá hoạt động tại vùng biển Côn Đảo.

Lực lượng Đồn Biên phòng Côn Đảo và Công an đặc khu Côn Đảo tiếp cận, bắt giữ đối tượng Trần Văn Phúc khi đang lẩn trốn trên tàu cá

Đối tượng bị bắt là Trần Văn Phúc (SN 1989, hộ khẩu thường trú tại Phú Quốc, An Giang), bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai truy nã theo Quyết định số 4142/QĐTN-CSHS ngày 12-5-2025.

Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định Phúc đang làm việc trên tàu cá BT 92907TS do ông Nguyễn Văn Lượng (SN 1977, quê Bến Tre) làm thuyền trưởng, neo đậu cách cảng Bến Đầm khoảng 12 hải lý.

Lúc 14 giờ ngày 17-9, lực lượng biên phòng và công an tiếp cận, khống chế và bắt giữ Phúc, sau đó dẫn giải vào bờ an toàn. Hiện đối tượng được bàn giao cho Công an tỉnh Gia Lai xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng bàn giao đối tượng Trần Văn Phúc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai theo quy định

MẠNH THẮNG – QUANG ANH