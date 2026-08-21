Tân Phước hướng tới đô thị cảng thông minh

Ngày 21-8, UBND phường Tân Phước phối hợp Viện Quy hoạch Xây dựng TPHCM tổ chức hội thảo “Kiến tạo đô thị cảng thông minh Tân Phước - hạt nhân của Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ trong cực tăng trưởng phía Nam TPHCM”.

Video: Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo. Thực hiện: THÀNH HUY

Hội thảo thu hút hơn 100 nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp tham dự. Đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, dự và chỉ đạo hội thảo.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh dự và phát biểu tại hội thảo. Ảnh: THÀNH HUY

Theo các chuyên gia, với vị trí tiếp giáp cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải và nằm trong không gian Khu thương mại tự do (FTZ) Cái Mép Hạ, Tân Phước có điều kiện phát triển đô thị cảng gắn với sản xuất, dịch vụ, logistics và các ngành kinh tế biển có giá trị gia tăng cao.

Đồng chí Dương Ngọc Châu, Bí thư Đảng ủy phường Tân Phước, nhấn mạnh nếu địa phương chủ yếu phát triển depot container, kho bãi hoặc các khu công nghiệp sử dụng nhiều đất nhưng giá trị gia tăng thấp, Tân Phước có thể đối mặt với áp lực về giao thông, môi trường và chất lượng sống đô thị.

Ông Dương Ngọc Châu, Bí thư Đảng ủy phường Tân Phước phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: THÀNH HUY

Do đó, địa phương định hướng xây dựng mô hình đô thị cảng tích hợp “sản xuất - dịch vụ - sinh thái”, trong đó logistics, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và không gian đô thị được tổ chức đồng bộ; đồng thời tăng tỷ trọng các hoạt động tạo giá trị gia tăng cao từ hệ sinh thái cảng biển.

TS Đỗ Thiên Anh Tuấn, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, đề xuất khai thác đồng bộ lợi thế về cảng biển, logistics, hạ tầng giao thông đa phương thức, năng lượng và FTZ Cái Mép Hạ, qua đó mở rộng không gian phát triển kinh tế biển của khu vực.

TS Đỗ Thiên Anh Tuấn, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright trình bày tham luận. Ảnh: THÀNH HUY

Các chuyên gia cũng đề xuất nghiên cứu mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), kết hợp đường sắt lưỡng dụng, logistics, khu công nghiệp và FTZ. Theo hướng này, hệ thống giao thông không chỉ phục vụ đi lại mà còn góp phần tổ chức lại không gian phát triển, giảm áp lực vận tải đường bộ và nâng cao khả năng kết nối cảng.

Cùng với đó, cần tổ chức không gian Tân Phước trong cấu trúc đô thị TPHCM mở rộng; xây dựng cơ chế huy động nguồn lực đất đai, tài chính đô thị và đầu tư theo phương thức PPP; phát triển mô hình quản trị đô thị cảng thông minh, ứng dụng công nghệ số, bản sao số (Digital Twin) và các nền tảng dữ liệu để hỗ trợ quản lý quy hoạch, giao thông, môi trường và logistics.

Các đại biểu tham dự hội thảo tìm hiểu về quy hoạch qua sơ đồ. Ảnh: THÀNH HUY

Ông Huỳnh Trung Sơn, Chủ tịch UBND phường Tân Phước, cho biết địa phương sẵn sàng phối hợp các nhà khoa học, doanh nghiệp nghiên cứu, thử nghiệm các mô hình mới trong phạm vi pháp luật cho phép, nhất là logistics số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế tuần hoàn và các giải pháp công nghệ phục vụ đô thị.

Tàu container trên 200.000 tấn cập cảng Gemalink trong cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải (phường Tân Phước, TPHCM) làm hàng. Ảnh: THÀNH HUY

Theo lãnh đạo phường Tân Phước, kết quả hội thảo sẽ được nghiên cứu, cập nhật vào Đề án phát triển phường Tân Phước giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới hình thành đô thị cảng hiện đại, xanh, ứng dụng công nghệ và phát huy lợi thế từ cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải cùng FTZ Cái Mép Hạ.

THÀNH HUY