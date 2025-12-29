Xã hội

Các vụ việc vi phạm hành chính được phát hiện và xử lý kịp thời

Ngày 29-12, tại hội trường Nhà khách Phương Nam (TPHCM), Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân.

Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (V03, Bộ Công an) cho biết, Luật Xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính; đặc biệt trong bối cảnh Bộ Công an đang chủ trì xây dựng Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

nh.jpg
Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục V03 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MAI ANH

Theo Cục V03, qua hơn 12 năm thi hành, Luật Xử lý vi phạm hành chính đã đạt được kết quả nhất định, góp phần quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương hành chính của Nhà nước. Các vụ việc vi phạm xảy ra cơ bản đã được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định, góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh, trật tự các địa bàn trên cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn triển khai thi hành Luật cho thấy quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập, dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành...

Công tác thống kê tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chủ yếu được thực hiện bằng phương pháp thủ công, chưa bảo đảm tính liên thông, chính xác, kịp thời trong kết nối, cập nhật, chia sẻ thông tin về tình hình xử lý vi phạm hành chính; chưa đáp ứng yêu cầu thống kê thường xuyên và đột xuất, gây khó khăn trong việc xác định trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần, tái phạm.

Ngoài ra, cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của nhiều bộ, ngành, địa phương cũng chưa được xây dựng hoặc hoàn thiện.

VĂN ANH

