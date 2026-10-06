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Tăng tốc chuẩn bị Kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa XI

Tăng tốc chuẩn bị Kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa XI

SGGPO

Tâm điểm xuyên suốt trong hoạt động của HĐND TPHCM tuần 39 và tuần 40 là tinh thần khẩn trương, tăng tốc tối đa thực hiện khảo sát, làm việc với các sở, ngành để xây dựng các dự thảo Nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị và bước vào giai đoạn chuẩn bị then chốt cho Kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố khóa XI.

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Chiều 29-9, Đảng ủy phường Thủ Dầu Một (TPHCM) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 11, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: THẢO NGUYỄN
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Đại biểu Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước phát biểu giải đáp và tiếp thu các kiến nghị của cử tri. Ảnh: THÀNH HUY
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Đã tổ chức 4 cuộc khảo sát trọng tâm, bao gồm các chính sách về phát triển dịch vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp quốc tế, vị trí việc làm, chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp khu phố, và cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

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Tiến hành 6 cuộc khảo sát, trong đó có 4 cuộc tập trung vào xây dựng dự thảo Nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị, cùng các cuộc khảo sát về công tác cấp giấy tờ tùy thân, bảo vệ trẻ em tại Gò Vấp và cơ sở vật chất tại Trường THCS-THPT Lê Thị Riêng (phường Thới An).

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Đồng chí Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM) khảo sát phòng học vi tính tại Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng
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Hoạt động dạy và học tại Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng vào sáng 2-10
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Khảo sát dự thảo Nghị quyết quy định mức thu khu vực TOD (mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng) và rà soát hồ sơ các khu đất đề xuất thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết 171 của Quốc hội.

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Khẩn trương tổ chức khảo sát các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 6 và các công trình hạ tầng nông thôn mới tại khu vực Củ Chi, Hóc Môn.

Trong tuần qua, Thường trực HĐND TPHCM tiếp nhận 47 đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đất đai, quy hoạch, thi hành án. 100% đơn thư được xử lý đúng quy định và chuyển cơ quan chức năng giải quyết. Công tác truyền thông trên Cổng thông tin điện tử HĐND TPHCM và các nền tảng mạng xã hội phát huy hiệu quả, thu hút sự quan tâm lớn của cử tri thông qua các chuyên mục, bài viết và podcast.

Cử tri đánh giá cao và đồng thuận với kết quả 50 ngày triển khai kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số; đồng tình với việc áp dụng KPI đánh giá cán bộ và đơn giản hóa điều kiện mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, dư luận cũng bày tỏ một số băn khoăn cần tháo gỡ: vấn đề quy định rõ khung giá bồi thường khi cải tạo chung cư cũ cấp D, nguy cơ trục lợi chính sách nhà ở xã hội, lo ngại về ngập úng, quản lý bán trú, phương án bỏ thi môn Ngoại ngữ vào lớp 10…

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Nhiều cử tri TPHCM quan tâm đến quy hoạch treo, giao thông đô thị, thiếu sách giáo khoa... Cử tri nêu ý kiến với Tổ đại biểu Quốc hội số 10, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM. Ảnh: NGÔ BÌNH
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Từ khóa

HĐND Thành phố khóa XI Luật Phát triển đô thị Nghị quyết 171 Đoàn ĐBQH HĐND TPHCM Thới An Ban Pháp chế TOD Kỳ họp Kỳ họp thứ 6

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