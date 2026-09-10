Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng Thông báo

Theo đơn đề nghị chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ của 04 hộ dân, gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Anh Trúc (ông Lê Văn Hải), địa chỉ liên hệ số 888/28/49 đường 30/4, phường Phước Thắng, TP. Hồ Chí Minh.

2. Ông Đoàn Văn Luân (Đoàn Thị Mai), địa chỉ liên hệ số 484/16/18 đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh

3. Bà Vũ Kim Hoa, địa chỉ liên hệ số 1472/3/4 đường 30/4, phường Phước Thắng, TP. Hồ Chí Minh

4. Bà Nguyễn Thị Lợi (Nguyễn Thị Thơm - Bùi Văn Ngọc), địa chỉ liên hệ số 155/3/12 đường Đô Lương, phường Phước Thắng, TP.Hồ Chí Minh

- Các hộ dân có tên trên đề nghị chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định số 3406/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các ông (bà) Đoàn Văn Luân, Nguyễn Thị Lợi, Vũ Kim Hoa, Lê Văn Hải, Vũ Huy Hoàng (đồng quyền sử dụng đất), địa chỉ thu hồi: Hẻm 155/1 đường Đô Lương, Phường 12, thành phố Vũng Tàu do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII, Phường 12, thành phố Vũng Tàu. Liên quan đến thửa đất số 118, tờ bản đồ địa chính số 73, Phường 12 (cũ) thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 848961, BC 848962, BC 848963, BC 848964 do UBND thành phố Vũng Tàu cấp ngày 24/8/2010.

- Đề nghị các Ông (Bà) nhận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Vũ Huy Hoàng, địa chỉ thu hồi hẻm 155/3/12 đường Đô Lương, phường Phước Thắng, TP. Hồ Chí Minh thuộc một phần thuộc thuộc thửa đất số 118, tờ bản đồ địa chính số 73 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 848965 do UBND thành phố Vũng Tàu cấp ngày 24/8/2010 liên hệ ông Nguyễn Thanh Phong, số điện thoại: 078.992.5959; ông Đinh Văn Phong, số điện thoại: 0933.8718.65 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng - Địa chỉ liên hệ: số 18 Đường 3/2, phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định phê duyệt nêu trên.

Sau 10 ngày kể từ ngày đăng Thông báo (03 kỳ liên tiếp) này trên Báo Sài Gòn Giải Phóng, các Ông (Bà) nhận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Vũ Huy Hoàng có liên quan đến các thửa đất nêu trên không có ý kiến phản hồi, không liên hệ thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng sẽ thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 04 Ông (Bà) có đơn kiến nghị nêu trên và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng không chịu trách nhiệm đối với mọi thắc mắc, khiếu nại, kiến nghị của các Tổ chức, cá nhân có liên quan.”

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng -TPHCM