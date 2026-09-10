Thông báo về việc tìm chủ sử dụng đất để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc dự án Đường quy hoạch D13 khu dân cư số 9 (đường S nhánh Tây), phường Tân Phước, thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 09/10/2024 của UBND thị xã Phú Mỹ về thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án Đường quy hoạch D13 khu dân cư số 9 (Đường S nhánh Tây), thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là phường Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh) (Phần diện tích còn lại chưa có quyết định thu hồi đất);

Căn cứ Thông báo số 370/TB-UBND ngày 27/7/2026 của UBND phường Tân Phước về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường quy hoạch D13 khu dân cư số 9 (Đường S nhánh Tây), thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là phường Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Mỹ phối hợp với UBND phường Tân Phước tổ chức thực hiện việc kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đối với các tổ chức, hộ, gia đình cá nhân có đất thu hồi tại dự án Đường quy hoạch D13 khu dân cư số 9 (đường S nhánh Tây), phường Tân Phước, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn còn trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có mặt tại địa phương, không xác định được địa chỉ và không liên hệ được để phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện việc kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau (thông tin theo hồ sơ địa chính):

TT

Họ và tên chủ sử dụng đất

Bản đồ địa chính

Bản đồ thu hồi đất

Diện tích đất thu hồi (m2)

Thông báo thu hồi đất

Địa chỉ thửa đất thu hồi

Số tờ

Số thửa

Số tờ

Số thửa

1

Ông Lê Công Thân

25 (tờ bản đồ mới số 135)

76 (thửa đất mới số 74)

02

147; 157

93,3

370/TB-UBND ngày 27/7/2026

Khu phố Phước Lộc, phường Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh



Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Mỹ phối hợp với UBND phường Tân Phước tiến hành niêm yết công khai đối với các thửa đất thuộc quyền sử dụng của các cá nhân, hộ gia đình nêu trên tại trụ sở UBND phường Tân Phước và tại các địa điểm sinh hoạt của khu dân cư nơi có đất thu hồi, đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân phường Tân Phước trong suốt thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời thông báo trên một trong các báo hàng ngày của trung ương và cấp tỉnh trong 03 số liên tiếp và phát sóng trên đài phát thanh hoặc truyền hình của trung ương và cấp tỉnh 03 lần trong 03 ngày liên tiếp.

Các hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến liên hệ và cung cấp hồ sơ tại:

+ UBND phường Tân Phước, gặp đồng chí Ngô Thị Trúc Phương – Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân Phước - SĐT: 0985.430.366 - Địa chỉ: 2102 đường Độc Lập (QL51), khu phố Tân Lộc, phường Tân Phước, thành phố Hồ Chí Minh.

+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Mỹ, gặp đồng chí Phan Khánh Cường - Chuyên viên phụ trách dự án - SĐT: 0974.181.773. Địa chỉ: 02 đường Lê Duẩn, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp các cá nhân, hộ gia đình không đến liên hệ thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Mỹ sẽ phối hợp với UBND phường Tân Phước lập biên bản và thực hiện việc kiểm đếm, thống kê nhà ở tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Mỹ xin trân trọng thông báo đến hộ gia đình, cá nhân, và các đơn vị có liên quan được biết và phối hợp cùng thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh