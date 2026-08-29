Công ty Yến sào Khánh Hòa tiếp tục đồng hành giải chạy Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest Báo Khánh Hòa năm 2026.

Yến sào Khánh Hòa với sứ mệnh “vì sức khỏe cộng đồng”, tiếp tục là nhà tài trợ chính, đồng hành cùng giải chạy năm nay. Sự kiện chính thức khởi tranh vào ngày 12/12, cùng nhiều hoạt động diễn ra tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang).

Bà Trịnh Thị Hồng Vân – Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa chia sẻ “Việc ký kết thỏa thuận đồng hành lâu dài trong giai đoạn 5 năm (2026 – 2030) thể hiện cam kết và kỳ vọng của chúng tôi trong việc cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa xây dựng giải chạy ngày càng chuyên nghiệp, có sức lan tỏa rộng rãi, từng bước trở thành một sự kiện thể thao – du lịch thường niên đặc sắc mang dấu ấn riêng của phố biển Nha Trang. Thông qua sự đồng hành của hai thương hiệu Sanest, Sanvinest chúng tôi mong muốn gửi gắm thông điệp: chăm sóc sức khỏe không phải là câu chuyện của một ngày hay một giải chạy, mà cần trở thành một thói quen, một lựa chọn sống tích cực của mỗi người.”

Công ty Yến sào Khánh Hòa và Báo, Phát thanh và truyền hình Khánh Hòa ký kết tài trợ

Bên cạnh các cự ly truyền thống 5km và 10km, mùa giải 2026 đánh dấu bước phát triển mới khi lần đầu tiên đưa vào cự ly thi đấu 21km. Cung đường chạy đêm uốn lượn ven vịnh biển Nha Trang hứa hẹn mang đến cho các runner trải nghiệm thể thao bùng nổ và mãn nhãn giữa lòng phố biển.

Đến thời điểm hiện tại, giải đã thu hút hàng ngàn vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước đăng ký tham gia. Trong đó, tinh thần thể thao được lan tỏa mạnh mẽ từ chính nhà tài trợ với 1.500 cán bộ, công nhân viên Công ty Yến sào Khánh Hòa cùng tham gia tranh tài ở cự ly 5km.

Không chỉ là một sự kiện thể thao, giải chạy còn mang trong mình sứ mệnh lan tỏa thông điệp “Tình yêu biển đảo”, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ, giữ gìn môi trường biển, nâng cao ý thức gìn giữ tài nguyên thiên nhiên và góp phần gìn giữ vẻ đẹp của biển đảo Việt Nam cho các thế hệ mai sau. Mỗi bước chân trên cung đường ven biển cũng là lời khẳng định tình yêu dành cho quê hương, cho biển xanh và những giá trị bền vững.

Đặc biệt, giải chạy còn là cầu nối của tinh thần sẻ chia thông qua hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa. Một phần kinh phí từ giải sẽ được trích để gây quỹ phẫu thuật mắt cho những người nghèo mắc các bệnh về mắt, giúp mang lại ánh sáng, niềm hy vọng và cơ hội thay đổi cuộc sống cho nhiều hoàn cảnh khó khăn. Mỗi lượt đăng ký tham gia không chỉ là một tấm vé đến với ngày hội thể thao mà còn là một sự đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

K.H