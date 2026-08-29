Bánh Trung thu Như Lan – Hương vị gói trọn nửa thế kỷ ký ức Sài Gòn

Khi những con phố Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu lấp lánh ánh đèn lồng rực rỡ và cơn mưa cuối hạ nhường chỗ cho cái mát dịu của mùa thu, người ta lại thấy dòng người lặng lẽ xếp hàng dài trước cửa hiệu Như Lan trên đường Hàm Nghi. Giữa muôn vàn thương hiệu bánh hiện đại với bao bì hoa mỹ, bánh Trung Thu Như Lan vẫn đứng đó – bền bỉ, trầm mặc như một phần linh hồn không thể tách rời của thành phố này suốt hơn nửa thế kỷ qua

Thương hiệu Như Lan được sáng lập từ một chiếc xe đẩy nhỏ của bà Nguyễn Thị Dậu (dì Gái) vào những năm 1960 của thế kỷ trước, Như Lan không chỉ là một cái tên kinh doanh, mà là câu chuyện về tình yêu, sự kiên trì và lòng tôn kính tuyệt đối với ẩm thực truyền thống. Giữa nhịp sống nhộn nhịp, vội vã của đô thị hiện đại, chiếc bánh Trung Thu Như Lan mang sức mạnh kỳ diệu: kết nối quá khứ với hiện tại, kéo những người con đi xa trở về bên gian bếp gia đình.

Bí quyết từ lòng tâm huyết và hương vị không phai mờ

Điều gì khiến chiếc bánh Trung thu Như Lan giữ trọn vị thế trong lòng nhiều thế hệ người tiêu dùng suốt bao thập kỷ? Cốt lõi nằm ở sự tỉ mỉ và cái "tâm" của người làm nghề.

Bảng Giá Bánh Trung thu Như Lan 2026. Quý khách có thể xem chi tiết tại: www.nhulan.vn

Hương vị truyền thống đậm đà: Chiếc bánh thập cẩm gà quay vi cá hay thập cẩm xá xíu vẫn giữ nguyên công thức gia truyền đặc trưng. Sự hòa quyện hoàn hảo giữa vị mặn mòi của lạp xưởng, mứt bí, hạt dưa, vừng rang cùng quả trứng muối vàng ươm, béo ngậy tạo nên tầng hương vị đậm đà, chạm đến từng giác quan...

Đa dạng và tân tiến: Nhằm đáp ứng nhu cầu sức khỏe của người tiêu dùng hiện đại, Như Lan cũng tiên phong phát triển các dòng bánh ít ngọt, bánh chay, bánh nhân hạt sen, đậu xanh, khoai môn thanh nhẹ... Sự tiết chế độ ngọt khéo léo giúp chiếc bánh giữ trọn sự tinh tế mà không gây cảm giác ngấy.

Nguyên liệu tự nhiên và an toàn: Từ khâu chọn đậu, sên nhân đến làm vỏ bánh, tất cả đều được chuẩn hóa nghiêm ngặt, giữ trọn sự tươi ngon tự nhiên mà không phụ thuộc vào chất bảo quản công nghiệp...

Chiếc bánh của tình thân, của những mùa trăng đoàn viên

Bảng Giá Bánh Trung thu Như Lan 2026. Quý khách có thể xem chi tiết tại: www.nhulan.vn

Thành phố Hồ chí Minh có thể thay đổi từng ngày với những tòa nhà cao tầng mọc lên, nhưng ký ức về mùa Trung Thu trong lòng mỗi người dân nơi đây dường như vẫn vẹn nguyên. Chiếc hộp bánh Như Lan màu đỏ thắm rực rỡ không đơn thuần là một món quà trao tay; đó là chiếc cầu nối tình thân.

Hình ảnh ông bà nhâm nhi tách trà xanh đắng nhẹ, nhấm nháp miếng bánh thập cẩm ngọt bùi, rồi râm ran kể cho cháu con nghe về những mùa trăng cũ đã trở thành nét đẹp văn hóa bình dị. Trong chiếc bánh nhỏ ấy là mồ hôi của người thợ, là nỗi niềm của cha mẹ mong con trở về, là niềm vui ngây thơ của trẻ nhỏ khi phá cỗ đêm Rằm.

Trải qua biết bao thăng trầm và sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, Bánh Trung thu Như Lan vẫn là lựa chọn hàng đầu của hàng triệu gia đình. Bởi người ta tìm đến Như Lan không chỉ để mua một món ăn thưởng thức, mà là để tìm lại hương vị của hoài niệm, tìm lại chút bình yên và ấm áp giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh phồn hoa.

Bánh Trung Thu Như Lan – trọn vị truyền thống, thắm tình đoàn viên.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: CƠ SỞ NHƯ LAN · CƠ SỞ 1: Địa chỉ: Số 50 đường Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38 29 29 70. · CƠ SỞ 2: Địa chỉ: Số 64 – 66 – 68 đường Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 39 14 13 38. · CƠ SỞ 3: Địa chỉ: Số 365 đường Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38 29 25 90. · Dịch vụ giao hàng tận nơi (Zalo): 0968 593 378. Website: www.nhulan.vn. Email: cosonhulan@gmail.com

HỒNG MINH