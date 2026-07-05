Động thổ Cảng quốc tế QTM gần 6.900 tỷ đồng tại cụm cảng Cái Mép - Thị Vải

Ngày 5-7, Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế QTM tổ chức Lễ Động thổ Cảng quốc tế QTM tại phường Phú Mỹ (TPHCM). Dự án có tổng vốn đầu tư gần 6.900 tỷ đồng, được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực khai thác cảng biển và logistics tại khu vực Cái Mép - Thị Vải.

Nghi thức động thổ dự án

Tham dự lễ động thổ có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng lãnh đạo các bộ ngành, địa phương,...

Theo chủ đầu tư, Cảng quốc tế QTM được quy hoạch trên diện tích hơn 80ha tại cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, phát triển theo mô hình cảng biển kết hợp hệ sinh thái logistics tích hợp, kết nối cảng biển, kho bãi, kho lạnh, vận tải, phân phối và các dịch vụ hỗ trợ chuỗi cung ứng.

Dự án có tổng mức đầu tư 6.869 tỷ đồng, được triển khai từ năm 2026 đến 2033 theo hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (2026-2029) xây dựng 3 cầu cảng, tiếp nhận tàu đến 100.000 tấn với công suất 7,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Giai đoạn 2 (2030-2033) hoàn thiện 8 cầu cảng, tổng chiều dài bến khoảng 1.817m, nâng công suất toàn dự án lên khoảng 16 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Các đại biểu tham dự lễ động thổ

Theo định hướng, cảng sẽ tập trung khai thác các mặt hàng rời như nông sản, ngũ cốc, thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng,... đồng thời phát triển dịch vụ container, kết nối với hệ thống kho lạnh, kho ngoại quan, kho CFS và mạng lưới logistics liên vùng nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế QTM khẳng định, dự án này nằm trong chuỗi xây dựng một hệ sinh thái logistics hiện đại, góp phần nâng cao năng lực kết nối thương mại, giảm chi phí logistics và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng lớn, việc đầu tư hệ thống cảng biển và logistics hiện đại là yêu cầu cấp thiết. Riêng 6 tháng đầu năm khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển và đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố tăng 7,03% so với cùng kỳ.

Phối cảnh dự án

Sau khi sáp nhập ba địa phương, nhu cầu về nguyên vật liệu và vận chuyển hàng hóa tiếp tục gia tăng, đòi hỏi TPHCM phải phát triển hệ thống logistics đồng bộ, có khả năng kết nối liên vùng và quốc tế. Thành phố cũng cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, với hơn 3.200km bờ biển và khoảng 1 triệu km² vùng biển, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển kinh tế biển. Chính phủ đang tích cực triển khai Nghị quyết 36 của Trung ương về phát triển bền vững kinh tế biển, đồng thời chuẩn bị ban hành các cơ chế, chính sách mới nhằm tạo không gian phát triển mạnh mẽ hơn cho kinh tế biển trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại lễ động thổ

Chiến lược phát triển dịch vụ logistics đến năm 2030 đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm logistics quan trọng của khu vực và thế giới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc đầu tư đồng bộ hệ thống cảng biển, hạ tầng giao thông và logistics giữ vai trò then chốt, góp phần giảm chi phí logistics - hiện chiếm khoảng 14-16% giá trị hàng hóa - qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, dự án Cảng quốc tế QTM nằm tại vị trí chiến lược của cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, kết nối trực tiếp với cầu Phước An, các tuyến cao tốc liên vùng, đường Vành đai 3, Vành đai 4 TPHCM và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Khi hoàn thành, dự án không chỉ góp phần nâng cao năng lực thông quan hàng hóa mà còn tạo thêm động lực phát triển cho hệ thống logistics khu vực phía Nam, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của TPHCM trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm đưa dự án vào khai thác.

THÀNH HUY