Cái Mép - Thị Vải đưa vào khai thác bến chung dài 1.200m

Ngày 9-10, Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) và Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải (TCTT) tổ chức công bố đưa vào khai thác bến chung (tại phường Tân Phước, TPHCM).

Đây là mô hình hợp tác lần đầu triển khai tại Việt Nam, kết nối hai bến cảng liền kề thành tuyến cầu tàu dài 1.200m, nâng cao năng lực tiếp nhận tàu container cỡ lớn và tối ưu hóa hạ tầng hiện hữu.

Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh; đại diện các bộ, ngành, cơ quan quản lý chuyên ngành, doanh nghiệp và hãng tàu trong, ngoài nước.

Theo Đại tá Vũ Hồng Hùng, Giám đốc Cảng TCTT, đại diện hai đơn vị hợp tác, việc kết nối toàn diện hai bến cảng là giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong bố trí cầu bến, nâng cao hiệu quả khai thác và tăng khả năng phục vụ các hãng tàu quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh tham dự lễ công bố cảng chung. Ảnh: THÀNH HUY

Sau hơn 2 năm chuẩn bị, CMIT và TCTT phối hợp hoàn thiện các điều kiện về quy hoạch, kết nối kỹ thuật, đồng bộ công nghệ và quy trình điều hành khai thác. Hai cảng từng vận hành độc lập, nay phối hợp trong bố trí cầu bến, điều động phương tiện, thiết bị và tổ chức làm hàng.

Tàu AIN SNAN EXPRESS thuộc hãng tàu Hapag-Lloyd, đang được khai thác tại Bến chung CMIT - TCTT. Ảnh: THÀNH HUY

Điểm nổi bật của mô hình là hình thành tuyến cầu tàu liên tục dài 1.200m, cho phép tiếp nhận và khai thác đồng thời 3 tàu mẹ container. Khi vận hành riêng lẻ, mỗi cảng chỉ khai thác tối đa 1 tàu mẹ; một phần năng lực cầu bến có thời điểm chưa được sử dụng hiệu quả.

Lãnh đạo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam tham dự lễ công bố. Ảnh: THÀNH HUY

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đánh giá cao sáng kiến hợp tác giữa hai doanh nghiệp. Mô hình góp phần nâng cao hiệu quả khai thác kết cấu hạ tầng hiện hữu, tăng tính linh hoạt trong vận hành và tạo giá trị gia tăng cho hoạt động cảng biển. Thành phố xác định phát triển hệ sinh thái cảng biển – logistics hiện đại là một trong những định hướng quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế hàng hải quốc tế.

Đại biểu thực hiện nghi thức công bố cảng chung. Ảnh: THÀNH HUY

Lãnh đạo TPHCM nhấn mạnh, cụm cảng Cái Mép – Thị Vải có vị trí chiến lược gần các tuyến hàng hải quốc tế, giữ vai trò cửa ngõ xuất nhập khẩu quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thành phố đang định hướng kết nối hệ thống cảng Cát Lái, Hiệp Phước, các cảng sông và ICD tại Bình Dương với cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, đồng thời tăng cường liên kết với các khu công nghiệp, trung tâm logistics và những hành lang giao thông chiến lược.

Để hỗ trợ ngành hàng hải phát triển, TPHCM cam kết tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và thu hút các tuyến vận tải quốc tế.

Container đầu tiên bốc lên tàu AIN SNAN EXPRESS thuộc hãng tàu Hapag-Lloyd. Ảnh: THÀNH HUY

Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đánh giá, liên kết giữa các cảng không chỉ là kết nối hạ tầng mà còn là kết nối năng lực khai thác của toàn khu vực. Cách làm này giúp tận dụng tốt hơn kết cấu hạ tầng hiện có, hạn chế đầu tư dàn trải và nâng cao sức cạnh tranh của ngành hàng hải.

Theo ông Nguyễn Đình Việt, đây là mô hình đầu tiên được triển khai tại Việt Nam. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đang nghiên cứu đưa cơ chế khuyến khích liên kết, khai thác chung hạ tầng cảng biển vào dự thảo Bộ luật Hàng hải Việt Nam sửa đổi, tạo cơ sở pháp lý để xem xét nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

THÀNH HUY - NGUYỄN NAM