Tây Ninh: Xe máy cày kéo rơ-moóc chở máy xúc gây sập cầu ở Tây Ninh

Chiếc máy cày kéo rơ-moóc chở theo máy xúc đã khiến cây cầu Tân Thành (xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh) bị gãy. Cả hai phương tiện đều rơi xuống kênh.

Hiện trường vụ sập cầu Tân Thành, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: QUANG VINH

Ngày 9-11, lãnh đạo UBND xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh xác nhận, trên địa bàn đã xảy ra sự cố sập cầu Tân Thành (nối ấp Láng Lớn và ấp Hưng Điền A).

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 9-11, một máy cày kéo theo rơ-móc chở máy xúc Kobe lưu thông qua cầu Tân Thành làm kết cấu nhịp giữa của cầu bị gãy, đổ sập. Cả máy kéo và máy xúc đều rơi xuống kênh. Rất may sự cố không gây thiệt hại về người.

Ngay sau sự việc, Công an xã Khánh Hưng và các đơn vị liên quan đã rào chắn 2 đầu cầu, cấm người và phương tiện lưu thông; bố trí biển cảnh báo, đèn tín hiệu vào ban đêm. Trước mắt, địa phương sẽ bố trí phà phục vụ người dân và phương tiện qua lại 2 bờ. Đối với ô tô, có thể di chuyển dọc theo kênh thêm khoảng 2km để qua cầu khác.

Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra hiện trạng cầu, xác định tải trọng phương tiện và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan để xử lý theo quy định.

QUANG VINH