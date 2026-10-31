Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua Cần Thơ thiếu nguồn hơn 2,6 triệu m³ đá

Các dự án thành phần 2, 3 và 4 thuộc cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng còn hơn 2,6 triệu m³ đá chưa bảo đảm nguồn cung. Khó khăn về vật liệu đang ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân.

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi qua địa bàn TP Cần Thơ

Ngày 31-10, UBND TP Cần Thơ làm việc với các nhà thầu thi công các dự án thành phần 2, 3 và 4 thuộc cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ (Ban QLDA), lũy kế giải ngân của 3 dự án thành phần đạt 16.952/19.203 tỷ đồng, tương đương 88,28% kế hoạch vốn. Riêng kế hoạch vốn năm 2026, mới giải ngân 1.744/3.763 tỷ đồng, đạt 46,36%; nguyên nhân chính là thiếu vật liệu cát, đá.

Lãnh đạo Ban QLDA báo cáo tiến độ và đề xuất giải pháp cho dự án

Tổng nhu cầu cát san lấp của 3 dự án thành phần khoảng 16,64 triệu m³, trong đó hơn 11,89 triệu m³ đã về công trình. Gần 5 triệu m³ còn lại đã xác định nguồn và đang tiếp tục được huy động, song việc khai thác vẫn gặp khó khăn.

Tại dự án thành phần 3, khoảng 0,4 triệu m³ cát đang chờ nhà thầu hoàn tất thủ tục gia hạn khai thác do 3 mỏ tại tỉnh Vĩnh Long đã hết thời hạn khai thác từ ngày 30-6-2026. Tại dự án thành phần 4, hơn 0,6 triệu m³ cát còn chờ thủ tục cấp phép tại các mỏ MS06, Tân Lộc, Phước Lộc, Trà Nóc.

Về đá xây dựng, tổng nhu cầu của 3 dự án thành phần hơn 4,16 triệu m³, khối lượng đã tập kết về công trình là 1,391 triệu m³. Theo báo cáo, khoảng 2,617 triệu m³ chưa bảo đảm nguồn cung; trong đó, dự án thành phần 2 thiếu 0,674 triệu m³, thành phần 3 thiếu 0,556 triệu m³ và thành phần 4 thiếu 1,387 triệu m³.

Các đơn vị nhà thầu trình bày ý kiến

Tại buổi làm việc, các nhà thầu phản ánh giá vật liệu và chi phí vận chuyển thực tế cao hơn nhiều so với đơn giá dự toán; giá nhiên liệu tăng khiến chi phí thi công đội lên. Việc khai thác cát cũng gặp khó khăn, khó bảo đảm công suất theo yêu cầu tiến độ.

Ban QLDA đang tiếp tục làm việc với tỉnh Vĩnh Long, An Giang để tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa cát về công trình; phối hợp với Sở Công thương TP Cần Thơ đẩy nhanh thủ tục cấp phép các mỏ MS06, Tân Lộc, Phước Lộc, Trà Nóc.

Đối với đá xây dựng, chủ đầu tư và nhà thầu đang liên hệ, đăng ký nhu cầu tại các mỏ thuộc thành phố Đồng Nai và TPHCM. Ban QLDA cũng sẽ làm việc với tỉnh An Giang về việc nâng công suất các mỏ đá đang hoạt động, ưu tiên nguồn vật liệu cho dự án trọng điểm quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhấn mạnh cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là công trình trọng điểm quốc gia, nhưng tiến độ thi công và giải ngân còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Do đó, các bên liên quan cần khẩn trương tháo gỡ khó khăn để hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng theo kế hoạch.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu UBND thành phố và Ban QLDA theo dõi sát tiến độ từng nhà thầu, kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh. Các nhà thầu phải tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công bù tiến độ.

Trong năm 2026, các dự án thành phần phấn đấu hoàn thành ít nhất 70% khối lượng, giải ngân 100% kế hoạch vốn; khối lượng còn lại tập trung hoàn thành trong năm 2027.

TUẤN QUANG