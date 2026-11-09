Khánh Hòa: Mất sóng vẫn gọi được cứu hộ trên đèo Khánh Lê

Công an tỉnh Khánh Hòa thí điểm trụ SOS trên đèo Khánh Lê, giúp người dân, du khách gọi cứu hộ 24/7, kể cả tại khu vực mất sóng điện thoại.

Sáng 9-11, Công an tỉnh Khánh Hòa đưa vào thí điểm hệ thống trụ liên lạc khẩn cấp (SOS) trên đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C), giúp người dân, du khách gọi cứu hộ ngay cả tại những khu vực mất sóng điện thoại.

Hệ thống do Công an tỉnh Khánh Hòa thiết kế, ứng dụng công nghệ viễn thông và năng lượng mặt trời, có thể hoạt động độc lập 24/7. Mỗi trụ được tích hợp nút bấm SOS, camera, loa cảnh báo và thiết bị định vị.

Khi gặp sự cố, người dân chỉ cần nhấn nút SOS để thiết lập cuộc gọi hai chiều với lực lượng công an

Khi gặp tai nạn hoặc sự cố, người dân chỉ cần nhấn nút SOS để thiết lập cuộc gọi hai chiều với Công an xã Nam Khánh Vĩnh. Đồng thời, hình ảnh và vị trí xảy ra sự cố được truyền về trung tâm, giúp lực lượng chức năng nhanh chóng xác định hiện trường và tổ chức ứng cứu.

Hệ thống còn có chức năng cảnh báo từ xa thông qua đèn chớp và loa phóng thanh. Nhờ sử dụng năng lượng mặt trời, các trụ SOS vẫn có thể vận hành khi xảy ra sự cố mất điện.

Đèo Khánh Lê dài khoảng 33km, nằm trên quốc lộ 27C (dài 121km), nối Nha Trang (Khánh Hòa) với Đà Lạt (Lâm Đồng)

Đèo Khánh Lê dài khoảng 33km, nằm trên quốc lộ 27C (dài 121km), nối Nha Trang với Đà Lạt. Đây là tuyến đường có lưu lượng lớn phương tiện du lịch qua lại, đồng thời thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lở, nhất là vào mùa mưa. Việc thí điểm trụ SOS được kỳ vọng khắc phục điểm nghẽn liên lạc, nâng cao khả năng ứng phó tai nạn và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

TIẾN THẮNG