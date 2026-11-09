Hơn 2.000 tỷ đồng đầu tư bổ sung Dự án nâng cấp quốc lộ 91 ở TP Cần Thơ

Ngày 9-11, tại Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Cần Thơ đã thống nhất phê duyệt chủ trương mở rộng quy mô đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7).

Các đại biểu HĐND biểu quyết phê duyệt mở rộng quy mô đầu tư dự án nâng cấp quốc lộ 91

Theo đó, các hạng mục được bổ sung đầu tư nhằm tăng cường kết nối giao thông và khả năng chống ngập, gồm: Nâng cấp, cải tạo 6 tuyến đường phụ cận và các vị trí kết nối trực tiếp với quốc lộ 91 (Bùi Hữu Nghĩa, Trần Quang Diệu, Đặng Thị Nhường, Nguyễn Thị Tính, Nguyễn Thị Tồn và đường Nguyễn Việt Dũng) và 86 vị trí đường, hẻm kết nối với quốc lộ 91.

Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông đô thị thứ yếu, đường khu vực nhằm tăng cường kết nối với quốc lộ 91 và mạng lưới giao thông đô thị, như: Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Chí Thanh (đường tỉnh 917), Âu Cơ.

Ngoài ra, trong phạm vi mở rộng đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 sẽ triển khai hạng mục kè bảo vệ bờ kết hợp cống và âu thuyền sông Bình Thủy. Trong đó, quy mô cống dự kiến có 3 khoang, mỗi khoang rộng 20 m, bố trí hệ thống cửa van đóng mở phục vụ kiểm soát triều và điều tiết nước.

Tổng vốn đầu tư để triển khai mở rộng các hạng mục trên 2.000 tỷ đồng, từ nguồn kết dư tại Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91. Thời gian thực hiện dự án đến năm 2028.

Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 đang được các nhà thầu triển khai thi công



Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, cho biết việc mở rộng quy mô dự án giúp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả khai thác quốc lộ 91 đoạn qua địa bàn, đặc biệt là kết nối khu cảng - khu công nghiệp Trà Nóc, Sân bay Cần Thơ với các địa bàn lân cận.

Ngoài ra, việc mở rộng quy mô dự án còn giúp tăng cường khả năng kiểm soát triều, tiêu thoát nước và phòng, chống ngập úng, góp phần bảo vệ hạ tầng đô thị, khu dân cư, bảo đảm giao thông thủy và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dự án Nâng cấp, mở rộng 7km quốc lộ 91 dài 7,04km, dọc theo sông Hậu, đi qua địa bàn 4 phường Cái Khế, Ninh Kiều, Bình Thủy và Thới An Đông. Tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỷ đồng. Dự án khởi công ngày 22-9-2025, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027.

TUẤN QUANG