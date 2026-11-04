Xây dựng các nút giao trên quốc lộ 1, qua địa phận tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng các nút giao trên quốc lộ 1, qua địa phận tỉnh Tây Ninh, đồng thời chấp thuận bổ sung hạng mục cầu vượt tại nút giao Đồng Tâm (tỉnh Đồng Tháp), nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Video: Giao thông lộn xộn tại nút giao Long Kim, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh

Tại tỉnh Tây Ninh, 2 điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc là nút giao Long Kim (xã Bến Lức) và Bình Nhựt (xã Bình Đức).

Giao thông lộn xộn, ùn ứ thường xuyên tại Ngã tư Long Kim, trên tuyến quốc lộ 1 từ TPHCM về miền Tây



Thường xuyên lưu thông qua ngã tư Long Kim, ông Đoàn Văn Thi (ngụ xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh) cho biết, vào giờ cao điểm, khu vực này thường xảy ra ùn tắc, các dòng phương tiện di chuyển lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Kẹt xe kéo dài thường xuyên xảy ra trên quốc lộ 1 vào các khung giờ cao điểm, bắt đầu từ nút giao Long Kim, tỉnh Tây Ninh

Khi biết thông tin Bộ xây dựng đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các nút giao, ông Thi rất đồng tình và mong công trình sớm được triển khai để người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn.

Tại tỉnh Đồng Tháp, nút giao Đồng Tâm kết nối quốc lộ 1 với đường tỉnh 870 và các tuyến đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Trung Lương, cũng thường xuyên ùn ứ vào các khung giờ cao điểm.

Một vụ va chạm giao thông tại nút giao Long Kim

Nhằm giải quyết thực trạng trên, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng các nút giao trên quốc lộ 1, qua địa phận tỉnh Tây Ninh. Dự án gồm hai hạng mục chính là nút giao Long Kim, tại Km1932+650 và nút giao Bình Nhựt, tại Km1935+050, với tổng chiều dài khoảng 1,34km.

Giao thông tại nút giao Bình Nhựt, xã Bình Đức khá lộn xộn trong giờ cao điểm

Nút giao Long Kim có chiều dài khoảng 0,74km, được đầu tư xây dựng hầm chui quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Nút giao Bình Nhựt được đầu tư xây dựng cầu vượt với quy mô 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, chiều dài khoảng 0,6km. Cả hai nút giao đều được đầu tư đường song hành hai bên nhằm tổ chức giao thông thuận lợi, tăng khả năng kết nối giữa các khu vực. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.090 tỷ đồng, khởi công năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2029 và đưa vào khai thác năm 2030.

Video: Nút giao Đồng Tâm, quốc lộ 1 (xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp)

Đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho biết, Bộ Xây dựng đã chấp thuận bổ sung hạng mục cầu vượt tại nút giao Đồng Tâm, với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng vào dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2. Trong đó, giá trị phần xây lắp hơn 200 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 100 tỷ đồng.

Dự kiến, hạng mục hoàn thành trước tháng 12-2027, góp phần phân luồng phương tiện, giảm xung đột giao thông tại khu vực.

QUANG VINH - HUỲNH DU