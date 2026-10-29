Vietjet dự kiến khai thác đường bay Hà Nội - Cà Mau từ ngày 29-11

Ngày 29-10, UBND tỉnh Cà Mau có buổi làm việc với đoàn công tác của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet) về kế hoạch khai thác đường bay Hà Nội - Cà Mau.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác Vietjet sau buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Vietjet cho biết, sẽ phối hợp với Cảng hàng không Cà Mau và các đơn vị có liên quan, triển khai đường bay Hà Nội - Cà Mau và ngược lại, với tần suất khai thác từ 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6, loại máy bay A320, A321. Dự kiến thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 29-11.

Theo Vietjet, việc mở mới một đường bay vốn đã khó khăn, duy trì hoạt động ổn định lâu dài lại càng áp lực hơn. Vì vậy, hãng bay mong muốn UBND tỉnh Cà Mau quan tâm, có chính sách hỗ trợ, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm khai thác đường bay được hiệu quả và bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh, đường bay Cà Mau - Hà Nội không đơn thuần giải quyết nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa hay phát triển kinh tế - xã hội, mà còn gửi gắm niềm tin và khát vọng vươn lên của địa phương. Vì vậy, tỉnh Cà Mau cam kết quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Vietjet hoạt động hiệu quả.

TẤN THÁI