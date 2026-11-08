Quảng Ngãi bố trí 2.047 tỷ đồng làm đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Ngày 6-11, tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, 100% đại biểu dự họp đã biểu quyết thông qua nghị quyết bố trí 2.047 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương thực hiện dự án đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum với tổng mức đầu tư khoảng 52.000 tỷ đồng.

Việc bố trí nguồn vốn địa phương nhằm đáp ứng điều kiện để Trung ương xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 cho dự án.

Nhiều dự án giao thông quy mô hàng ngàn tỷ đồng đang được triển khai tại tỉnh Quảng Ngãi

Dự án đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum có tổng chiều dài 136km; điểm đầu giao với đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua xã Nguyễn Nghiêm, điểm cuối giao với cao tốc Bắc - Nam phía Tây qua xã Đăk Hà.

Dự án đi qua 13 xã, phường của tỉnh Quảng Ngãi. Trong giai đoạn đầu, dự án triển khai đoạn từ Km0 - Km132, tách thành 2 dự án thành phần gồm xây lắp và bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo tính toán sơ bộ, toàn dự án cần khoảng 3.796 tỷ đồng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; riêng đoạn từ Km0 đến Km132 cần khoảng 3.724 tỷ đồng. Dự án dự kiến sử dụng khoảng 1.454ha đất, tác động đến khoảng 896 trường hợp (trong đó có 246 hộ phải tái định cư) và ảnh hưởng khoảng 405ha đất rừng tự nhiên.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Thông báo số 436 ngày 18-8-2026 của Văn phòng Chính phủ, ngân sách tỉnh Quảng Ngãi tham gia 2.047 tỷ đồng, tương đương khoảng 50% chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Trước đó, ngày 5-11, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất bổ sung nội dung để Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum cùng 2 dự án cao tốc khác.

Trong bối cảnh nhiều dự án giao thông quy mô hàng ngàn tỷ đồng đang được triển khai tại tỉnh Quảng Ngãi, để bảo đảm tiến độ, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp phụ trách, chịu trách nhiệm từng cấu phần dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.

NGỌC OAI