“Thám hiểm” 5 châu trong một ngày: Safari Cần Giờ mở ra hành trình khám phá từ bầu trời đến đại dương

Dõi theo những cánh chim tự do, tự tay cho hươu cao cổ ăn rồi hòa nhịp lễ hội từ nhiều vùng đất, du khách có thể khám phá thiên nhiên và văn hóa năm châu trong một ngày tại Công viên Lễ hội Safari. Thuộc VinWonders Cần Giờ tại Vinhomes Green Paradise, cách nội đô TPHCM khoảng 13 phút di chuyển, công viên dự kiến đón khách từ ngày 1/7/2027, quy tụ hơn 8.000 cá thể thuộc 212 loài.

Hành trình kết nối Vịnh Phượng Hoàng, thảo nguyên Savannah, Thế giới Băng giá, Vương quốc linh trưởng và Thế giới bò sát, với điểm nhấn là Nhà chim tự do rộng 3 ha, nơi du khách bước vào “bầu trời năm châu” sống động.



Nhà chim tự do 3 ha: Bước vào “bầu trời năm châu” giữa lòng Cần Giờ

Tại Plettenberg Bay, Nam Phi, Birds of Eden là một ví dụ nổi bật về sức hấp dẫn của mô hình nhà chim tự do. Theo website chính thức, Birds of Eden sở hữu nhà chim tự do dạng mái vòm được giới thiệu là lớn nhất thế giới, rộng 2 ha, hiện là nơi sinh sống của hơn 3.500 cá thể thuộc hơn 220 loài. Bao phủ một thung lũng rừng bản địa, không gian này cho phép chim bay lượn trong môi trường rộng lớn và du khách quan sát chúng giữa cảnh quan tự nhiên.

Nhà chim tự do rộng 3 ha, công trình điểm nhấn trong hành trình khám phá thiên nhiên năm châu tại Safari Cần Giờ

Tại VinWonders Cần Giờ, nhà chim tự do được quy hoạch trên diện tích 3 ha, lớn gấp 1,5 lần diện tích 2 ha do Birds of Eden công bố. Ngay phía trước cổng vào, Vịnh Phượng Hoàng chào đón du khách với hành lang kính xuyên lòng hồ nước mặn tạo điểm nhấn trước khi bước vào thế giới chim.

Quy mô đầu tư này cho thấy tầm vóc toàn cầu của một công trình nơi những cánh chim năm châu dự kiến cùng hiện diện trong không gian sinh thái mở, sống động với những đường bay, tiếng hót và sắc lông rực rỡ.

Nhà chim tự do hứa hẹn đưa du khách dạo giữa không gian xanh, dõi theo những đường bay và khám phá sắc màu của các loài chim năm châu

Trong không gian ấy, du khách có thể hóa thân thành những “nhà thám hiểm”, khám phá thế giới chim bằng đa giác quan, đặc biệt là thị giác và thính giác.

Trên cao, những đôi cánh mở rộng phô diễn bảng màu rực rỡ của các loài chim năm châu; giữa tầng cây, tiếng hót, tiếng gọi đan xen, gợi mời người nghe thử phân biệt từng âm thanh. Mỗi lần dừng bước là dịp dõi theo một đường bay, tìm chủ nhân của tiếng hót hay nhận ra loài chim qua dáng mỏ và sắc lông. Nhà chim vì thế trở thành điểm khởi đầu cho một cách khám phá giàu chiều sâu, cả với đối tượng gia đình, nhóm bạn trẻ hay những tâm hồn yêu nhiếp ảnh.

Từ trời đến biển – băng qua thảo nguyên: Một vòng quanh thế giới hoang dã

Từ những cánh chim bay lượn trên cao đến đàn cá dưới mặt nước, từ đồng cỏ rộng mở đến miền băng giá, Safari Cần Giờ đưa du khách du hành qua những sinh cảnh tương phản. Hành trình mở ra nhiều cách khám phá: bước giữa không gian thiên nhiên, quan sát đời sống muôn loài và trực tiếp tương tác với động vật qua các hoạt động giáo trí.

Nhà hàng hươu cao cổ dự kiến kết hợp trải nghiệm ẩm thực với cơ hội ngắm nhìn và tự tay cho những “người bạn cao kều” ăn

Tại thảo nguyên Savannah, tê giác trắng, hươu cao cổ, linh dương và bò sừng dài dự kiến tái hiện bức tranh đồng cỏ sống động. Không gian rộng mở cho phép khách quan sát dáng đi và tập tính sinh hoạt của từng loài. Nhà hàng hươu cao cổ hứa hẹn là điểm dừng chân được yêu thích, nơi du khách vừa thưởng thức ẩm thực, vừa ngắm nhìn và tự tay cho những “người bạn cao kều” ăn.

Một sắc thái khác chờ đón tại Thế giới Băng giá, nơi dự kiến nuôi dưỡng chim cánh cụt vua. Tách biệt với Nhà chim tự do, khu vực này mang đến cơ hội tìm hiểu loài chim xứ lạnh qua dáng đứng, bước đi và khả năng vận động dưới nước, từ đó hiểu thêm cách chúng thích nghi với môi trường sống.

Các hoạt động giáo trí tại Kid Zoo dự kiến giúp trẻ tìm hiểu đời sống động vật và học cách tương tác phù hợp qua những cuộc gặp gần gũi

Vương quốc linh trưởng và Thế giới bò sát tiếp nối chuyến khám phá bằng sự phong phú về hình dáng, chuyển động và tập tính. Với các gia đình có trẻ nhỏ, Kid Zoo là điểm hẹn giáo trí gần gũi, nơi những cuộc gặp với chuột lang nước, chuột túi Wallaby, cừu và chồn đất khơi gợi sự tò mò. Các hoạt động tìm hiểu, chăm sóc động vật dự kiến giúp trẻ khám phá loài vật ăn gì, sinh hoạt ra sao và học cách tiếp xúc phù hợp, biết tôn trọng những người bạn trong thế giới tự nhiên.

Safari hòa nhịp lễ hội: Một hành trình, nghìn trải nghiệm

Từ khám phá muôn loài, Safari Cần Giờ đưa du khách bước vào không khí hội hè vốn thường phải đi xa mới có dịp trải nghiệm. Chuỗi lễ hội dự kiến quy tụ vũ điệu bộ lạc châu Phi, lễ hội bộ tộc bản địa Nam Mỹ, nghi lễ thổ dân Australia, múa lửa Bali và cồng chiêng Tây Nguyên, mở ra cuộc gặp với những nền văn hóa qua âm nhạc, vũ đạo và phong tục.

Những vũ điệu và nhịp trống mang sắc màu châu Phi hứa hẹn cuốn du khách vào không khí hội hè sôi động tại Safari Cần Giờ

Du khách có thể vỗ tay, nhún nhảy theo nhịp trống châu Phi, thử bắt nhịp một động tác múa hay tìm hiểu ý nghĩa những nghi lễ bản địa Nam Mỹ, Australia. Tại Lễ hội Múa lửa Bali, những màn xiếc lửa cao trào khiến người xem hồi hộp dõi theo từng chuyển động rồi bật lên tiếng reo cùng đám đông. Cồng chiêng Tây Nguyên lại cuốn hút bằng âm vang ngân dài và tinh thần cộng đồng, mang đến cảm giác gắn kết khi những người xa lạ cùng hòa chung một nhịp hội.

Những show giáo trí động vật dự kiến kết nối quan sát trực tiếp với tìm hiểu tập tính, khơi dậy sự tò mò và ý thức bảo vệ muôn loài

Đan xen giữa các lễ hội, những show giáo trí động vật giúp du khách tìm hiểu khả năng và tập tính tự nhiên của muôn loài. Với trẻ nhỏ, mỗi điều tận mắt chứng kiến có thể khơi mở một câu hỏi, từ đó nuôi dưỡng sự tò mò và ý thức bảo vệ động vật. Thiên nhiên, văn hóa và học hỏi cùng làm nên bản sắc Công viên Lễ hội Safari Cần Giờ.