Thanh toán số xuyên biên giới đang tạo động lực mới cho du lịch, tiêu dùng

Thanh toán số đang trở thành hạ tầng lưu thông của nền kinh tế số, giúp dòng tiền vận hành nhanh hơn, chi phí thấp hơn và thúc đẩy tiêu dùng, sản xuất cũng như tăng trưởng kinh tế.

Chiều 26-5, báo Tuổi Trẻ phối hợp Văn phòng, Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), Sở Công thương TPHCM và Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) tổ chức họp báo công bố chương trình Ngày tài chính số 2026, với chủ đề "Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số".

Tại đây, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán cho biết, Ngân hàng Nhà nước xác định việc hoàn thiện hành lang pháp lý và phát triển hạ tầng thanh toán quốc gia là "đòn bẩy" quyết định, để thực hiện các mục tiêu tài chính vĩ mô của nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR với các quốc gia trong khu vực và thế giới.

“Việc thanh toán nhanh chóng, thuận tiện giúp người mua và người bán dễ dàng kết nối, từ đó thúc đẩy cung - cầu gặp nhau hiệu quả hơn, rút ngắn vòng quay vốn và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh”, ông Tuấn nói.

Đặc biệt, thanh toán số xuyên biên giới đang tạo động lực mới cho du lịch, thương mại và tiêu dùng.

Đầu tháng 4-2026, Việt Nam chính thức triển khai thanh toán QR song phương với Trung Quốc; cuối tháng 4 tiếp tục triển khai với Hàn Quốc theo chiều khách du lịch Trung Quốc, Hàn Quốc thanh toán tại Việt Nam. Doanh số thanh toán của khách du lịch hai nước tại Việt Nam tăng rất mạnh, từ mức vài trăm triệu đồng/ngày lên nhiều tỷ đồng/ngày.

Trong thời gian tới, Việt Nam dự kiến tiếp tục mở rộng thanh toán song phương với Singapore, Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia… đồng thời, triển khai chiều ngược lại để khách du lịch Việt Nam có thể thanh toán trực tiếp tại các nước này.

Về lộ trình, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Napas cho biết, sau khi triển khai tại Thái Lan, Lào và Campuchia, Việt Nam tiếp tục kết nối thanh toán với Trung Quốc và Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2026. Mục tiêu đến cuối năm 2026 hình thành mạng lưới thanh toán ổn định với khoảng 7 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Singapore và Đài Loan.

Hiện dự án đã thu hút hơn 20 ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán tham gia.

“Việc mở rộng thanh toán xuyên biên giới không chỉ tạo thuận lợi cho khách du lịch quốc tế mà còn thúc đẩy thương mại, tiêu dùng và kết nối kinh tế giữa Việt Nam với các nước trong khu vực, qua đó từng bước hiện thực hóa mục tiêu số hóa giao dịch tài chính quốc tế của ngành ngân hàng”, ông Tùng chia sẻ.

Chương trình “Ngày tài chính số 2026”, chủ đề “Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số” diễn ra từ tháng 5 đến tháng 9-2026 với nhiều hoạt động nổi bật: Chiến dịch “Chuyển mã QR - Nhận đa lợi ích” nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh chuẩn hóa thanh toán số, kết nối các giải pháp thanh toán thông minh và thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới; Hội thảo “Thanh toán thông minh trong kỷ nguyên số; Chương trình “Lễ hội Tài chính số”; “Tháng khuyến mãi - Shopping Season” nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và lan tỏa thói quen giao dịch số trong cộng đồng…

NHUNG NGUYỄN