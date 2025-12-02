Thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc

Việc triển khai hai chiều sẽ tạo ra một hệ sinh thái thanh toán qua mã QR xuyên biên giới hoàn chỉnh, phục vụ đầy đủ cả nhu cầu tiêu dùng, du lịch, công tác và giao thông của người dân hai nước.

Ngày 2-12, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp với UnionPay International (UPI), Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức Lễ công bố kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình kết nối liên thông hệ thống thanh toán giữa hai quốc gia, mở ra cơ hội thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới an toàn, liền mạch, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu thương mại, du lịch giữa Việt Nam – Trung Quốc.

Du khách Trung Quốc quét mã VIETQRGlobal để thanh toán tại Việt Nam

Trong giai đoạn đầu triển khai, du khách Trung Quốc có thể quét mã VIETQRGlobal để thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán, gồm các trung tâm thương mại, khu mua sắm, điểm du lịch, nhà hàng và cửa hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, đầu năm 2026, NAPAS và UPI sẽ tiếp tục hoàn tất kết nối chiều thanh toán ngược lại, cho phép người dùng Việt Nam quét mã QR bằng ứng dụng thanh toán của các tổ chức thành viên NAPAS để thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thanh toán thuộc mạng lưới của UnionPay tại Trung Quốc.

NHUNG NGUYỄN