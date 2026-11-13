Xã hội

Trả lại tài sản trị giá trên 3 tỷ đồng cho hành khách bỏ quên tại ga tàu

SGGPO

Đêm 12-11, hành khách Trần Thị Phước H. đi tàu SE3 từ ga Thanh Hóa đến ga Đồng Hới đã sơ ý để quên balo hành lý tại phòng đợi ở ga Thanh Hóa.

Sau đó, bà Đỗ Thị Thu Hương, nhân viên trực ban khách vận ga Thanh Hóa phát hiện và nhanh chóng kiểm tra, thống kê tài sản, lập biên bản theo quy định.

Qua kiểm tra, balo có nhiều tài sản giá trị, gồm: 6,5 triệu đồng tiền mặt, 100 USD, 1 nhẫn vàng, 1 miếng vàng thương hiệu PNJ, 1 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay hiệu HP và 3 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 1 tỷ đồng.

Nhân viên khách vận đã phối hợp bàn giao toàn bộ hành lý cho Trưởng tàu SE1 để chuyển đến ga Đồng Hới, trao trả trực tiếp cho hành khách.

Ngày 13-11, toàn bộ tài sản, tư trang trong hành lý đã được bàn giao đầy đủ cho chị Trần Thị Phước H..

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HỒNG NHUNG

Từ khóa

balo hành lý tiết kiệm ga tàu

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