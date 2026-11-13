Vùng “rốn lũ” Gia Lai tất bật dọn dẹp, khôi phục đời sống

Ngày 13-11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai tạnh ráo, trời hửng nắng. Tranh thủ nước lũ rút, người dân các vùng “rốn lũ” ven sông Hà Thanh khẩn trương dọn bùn đất, khắc phục thiệt hại để ổn định lại đời sống.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, trong sáng và trưa 13-11 ở "rốn lũ" phường Quy Nhơn Bắc (Gia Lai), nước lũ bắt đầu rút khỏi nhà dân nhưng nhiều nơi vẫn còn ngập, chia cắt một số tuyến đường. Nhiều hộ dân sau sơ tán đã trở về nhà, tranh thủ dọn dẹp bùn đất, kiểm tra thiệt hại.

Nhiều tuyến đường vẫn còn ngập

Người dân dọn bùn đất sau lũ

Dù trời hửng nắng, nước lũ vẫn còn bao vây căn nhà của bà Nguyễn Thị Quá (56 tuổi, tổ 6, khu phố 1, phường Quy Nhơn Bắc). Để ngăn dòng nước chảy xiết tràn vào, bà Quá dùng ván gỗ, bao cát chằng chống, bịt kín cổng nhà.

“Giờ nước lũ rút, hết mưa nhưng tôi vẫn bịt kín cổng nhà để đề phòng, chưa dám mở ra. Hôm qua, nước lên nhanh lắm! Nếu không chủ động ngăn chặn, dòng lũ chảy xiết vào nhà có thể cuốn sập nhà”, bà Quá kể.

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Quá vẫn đang ngập nước

Vì lo sợ lũ lên trở lại, bà Quá vẫn đóng bít nhà lại

Người dân "rốn lũ" phường Quy Nhơn Bắc chỉ vị trí mực nước lụt lịch sử năm 2025

Dọc các tuyến đường dân sinh qua khu phố 1, 2, 3 (phường Quy Nhơn Bắc), nhiều điểm vẫn ngập cục bộ, một số cầu tràn còn chìm trong nước, gây chia cắt. Nhiều phương tiện khi lưu thông qua các điểm ngập có nguy cơ chết máy, ngập nước hoặc sụp xuống những hố sâu bị che khuất.

Tranh thủ dọn bùn lũ để khôi phục đời sống

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, mưa lũ làm ngập 1.857 nhà dân, trong đó phường Quy Nhơn Bắc ảnh hưởng nặng nhất với hơn 1.600 nhà; 5 nhà bị tốc mái. Địa phương sơ tán khẩn cấp 175 hộ dân/516 nhân khẩu ở vùng nguy hiểm; hơn 16.780 học sinh toàn tỉnh phải nghỉ học.

Khiêng đồ đạc, tài sản trở về sau lũ

Vườn rau người dân bị hư hại do mưa lũ

Mưa lũ gây sạt lở nhiều tuyến giao thông, kè biển Theo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, mưa lũ khiến cầu Bà Lương trên quốc lộ 19C (xã Canh Vinh) bị xói lở tường đầu, tường cánh ở cả hai phía thượng lưu và hạ lưu. Đơn vị quản lý đã đổ khoảng 126m³ đá gia cố, rào chắn, tổ chức phân luồng giao thông. Hiện, Sở Xây dựng đang khảo sát, thiết kế đường tránh cầu tạm. Cầu Bà Lương thuộc quốc lộ 19C qua xã Canh Vinh sạt lở, nguy cơ sập cầu. Ảnh: XUÂN HUYÊN Trên quốc lộ 1D và các tuyến đường tỉnh 629, 639, nhiều vị trí bị đất đá sạt tràn, nước lũ ngập mặt đường. Khu vực đèo Nha Sam cũng cấm người và phương tiện qua lại do nguy cơ sạt lở; ảnh hưởng đến 175 hộ dân làng Canh Tiến (xã Canh Vinh). Tại kè biển đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn) sụp lún 2 vị trí, có điểm sâu hơn 1m. Kè chắn sóng, đường dạo bộ ven biển An Dương Vương (phường Quy Nhơn Nam) cũng bị hư hỏng.

NGỌC OAI