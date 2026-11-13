Xã hội

Nghệ An: Đàn voi rừng xuất hiện trong rẫy của người dân

SGGPO

Khoảng 22 giờ ngày 12-11, một đàn voi rừng gồm 4 con bất ngờ xuất hiện tại khu vực Khe Yên (bản Yên, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An).

Sáng 13-11, ông Vi Văn Nguyện, Trưởng Ban công tác mặt trận, kiêm tổ viên tổ an ninh bản Yên, cho biết, sau khi xuất hiện, đàn voi rừng dẫm đạp, phá hư hỏng một số diện tích cây keo, hoa màu và cây ăn quả của người dân.

Ngay sau khi phát hiện đàn voi rừng, người dân trong bản phối hợp với lực lượng chức năng xua voi trở lại rừng.

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Người dân đốt lửa, dùng đèn, tạo tiếng động nhằm xua đuổi đàn voi rừng

Theo ông Vi Văn Nguyện, đàn voi này ở trong rừng Vườn quốc gia Pù Mát. Trước đây, đàn voi rừng từng nhiều lần xuất hiện tại khu vực đầu nguồn Khe Yên, nhưng cách xa khu dân cư từ 10-20km. Tuy nhiên, lần này, đàn voi rừng xuất hiện gần khu dân cư, chỉ cách khoảng 1-2km.

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Đàn voi rừng xuất hiện trong đêm tại khu vực Khe Yên (bản Yên, xã Môn Sơn)

Trước đó, từ ngày 2-11 đến 4-11-2026, đàn voi rừng khoảng 6 con cũng bất ngờ xuất hiện, phá hỏng lán trại chăn nuôi và gây thiệt hại một số diện tích hoa màu của người dân tại khu vực bản Cao Vều (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).

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Voi rừng xuất hiện tại bản Cao Vều, xã Anh Sơn vào đầu tháng 11-2026
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ĐỨC HẢI

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