Thăm, tặng quà nguyên cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ

Ngày 13-11, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2026), đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên là cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Theo đó, đoàn đến thăm, chúc sức khỏe các đồng chí: Phạm Thị Sơn, Trần Văn Thức, Trương Thị Chi, Tạ Văn Sinh, Bùi Thanh Nghĩa và Phạm Hòa.

Đây là những cán bộ Mặt trận có nhiều đóng góp trong công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự phát triển của địa phương qua các thời kỳ.

Đoàn thăm và tặng quà bà Phạm Thị Sơn tại nhà riêng ở phường Vũng Tàu

Đoàn tặng quà cho ông Trần Văn Thức tại phường Tam Thắng

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân thăm hỏi sức khỏe, đời sống các nguyên cán bộ; đồng thời tri ân những đóng góp của thế hệ đi trước và mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ, kinh nghiệm quý báu cho công tác Mặt trận trong thời gian tới.

TRÚC GIANG