Tăng bảo vệ người tiêu dùng trước các hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Chiều 13-11, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trước đó, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng cho biết, việc sửa đổi 4 luật lần này tập trung vào 3 mục tiêu: đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ, tháo gỡ thực chất điểm nghẽn cho sản xuất, kinh doanh; đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Dự thảo luật phân cấp, phân quyền được thực hiện triệt để cho chính quyền địa phương như cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cấp phép xuất nhập khẩu hàng hóa, loại bỏ hoàn toàn cơ chế xin ý kiến chấp thuận của cơ quan trung ương, Chính phủ, các bộ, ngành quản lý…

Bên cạnh đó, không gian hoạt động thương mại của người dân, doanh nghiệp được mở rộng; các lĩnh vực độc quyền nhà nước được công khai, minh bạch; các công cụ đảm bảo môi trường cạnh tranh, nhất là trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ về kinh tế số; quyền lợi của người tiêu dùng tiếp tục được quan tâm...

Phiên họp Quốc hội chiều 13-11. Ảnh QUANG PHÚC

Luật được thông qua đã hoàn thiện khuôn khổ bảo vệ cạnh tranh trước những phương thức kinh doanh mới; bổ sung các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường liên quan đến ưu tiên sản phẩm, dịch vụ trong cùng nhóm doanh nghiệp liên kết; hạn chế quyền lựa chọn, chuyển đổi của khách hàng; cản trở tiếp cận dữ liệu hoặc sử dụng dữ liệu không công khai để cạnh tranh với doanh nghiệp khác, trong đó, vẫn giữ nguyên cách tiếp cận kiểm soát hành vi dựa trên tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường...

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua dự luật chiều 13-11. Ảnh QUANG PHÚC

Bên cạnh đó, luật bổ sung các hành vi cạnh tranh không lành mạnh về lạm dụng quyền phân phối, quyền bán hàng để cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp; sử dụng dấu hiệu, thông tin gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh hoặc nguồn gốc thương mại; thiết kế giao diện điện tử làm sai lệch, hạn chế hoặc cản trở quyết định tự nguyện của khách hàng, gây hoặc có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp khác.

Chiều 13-11, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, Quốc hội thông qua việc bổ sung một nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền vào chiều ngày 13-11; chuyển từ hình thức quyết nghị trong nghị quyết kỳ họp sang xem xét, thông qua nghị quyết riêng của Quốc hội về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ (nội dung này dự kiến được bố trí vào chương trình làm việc chiều ngày 21-11).

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LÂM NGUYÊN