TPHCM đề xuất nhiều chính sách đặc thù hỗ trợ giáo dục và đào tạo

Sáng 9-4, Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM) có buổi làm việc với Sở GD-ĐT TPHCM về rà soát các nghị quyết liên quan lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn 3 khu vực, đồng thời đề xuất dự thảo một số nghị quyết đặc thù hỗ trợ giáo dục trên địa bàn TPHCM sau sắp xếp địa giới hành chính nhà nước.

Buổi làm việc giữa Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM) và Sở GD-ĐT TPHCM về rà soát các nghị quyết liên quan lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Đề xuất chính sách hỗ trợ phổ cập bơi

Theo đề xuất của Sở GD-ĐT TPHCM, chính sách hỗ trợ phổ cập bơi cho học sinh phổ thông gồm: kinh phí quản lý và bảo trì hồ bơi, học phí dạy bơi cho học sinh và các khoản phí dịch vụ liên quan vận hành hồ bơi trong trường học.

Qua số liệu báo cáo từ các trường học, học phí dạy bơi cho học sinh hiện nay ở mức: 700.000 đồng/học sinh (bậc tiểu học), 650.000 đồng/học sinh (cấp THCS), 600.000 đồng/học sinh (cấp THPT). Tỷ lệ học sinh biết bơi ở các cấp học lần lượt là 24,6% (bậc tiểu học), 54% (cấp THCS) và 58% (cấp THPT).

Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM thừa nhận, các số liệu về tỷ lệ học sinh biết bơi nói trên mới dựa trên đánh giá chủ quan của các trường học là học sinh nào bơi được cự ly 50m, đứng nước trong 90 giây được xem là biết bơi, chưa đi kèm yêu cầu có giấy chứng nhận kỹ năng bơi lội do các đơn vị chuyên môn cấp.

Góp ý cho dự thảo Nghị quyết hỗ trợ phổ cập bơi cho học sinh phổ thông, các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM) nêu thực tế, hiện nay còn tình trạng phường, xã có hàng chục cơ sở giáo dục nhưng cả một phường chỉ có một hồ bơi đủ điều kiện dạy bơi cho học sinh.

Trong khi đó, toàn thành phố mới có 182 cơ sở giáo dục có hồ bơi, đạt tỷ lệ hết sức khiêm tốn là 7% so với tổng số trường học trên toàn thành phố.

Do đó, chính sách hỗ trợ cần tính toán đảm bảo mục tiêu phổ cập bơi cho học sinh ở cả địa bàn thuận lợi lẫn khó khăn.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM) Cao Thanh Bình lưu ý việc xây dựng các chính sách hỗ trợ giáo dục cần tính toán để không trùng lắp đối tượng, lưu ý phương thức hỗ trợ, tránh trục lợi chính sách

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM) Cao Thanh Bình đề nghị, ngành giáo dục cần tính toán lại phương án phối hợp với các đơn vị tư nhân tổ chức dạy bơi cho học sinh. Chính sách hỗ trợ có thể chi trực tiếp học phí dạy bơi cho học sinh, tiết kiệm hơn so với phương án đầu tư xây dựng hồ bơi trong trường học.

Hỗ trợ học sinh ở địa bàn đặc thù

Liên quan dự thảo Nghị quyết chính sách hỗ trợ trẻ em trên địa bàn xã đảo, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường chuyên biệt công lập, đại diện Sở GD-ĐT TPHCM khẳng định chính sách được xây dựng theo cơ chế đặc thù.

Trong đó, TPHCM có hai xã đảo là xã Thạnh An và đặc khu Côn Đảo. Dự thảo nghị quyết đề xuất hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh trên địa bàn xã đảo tối đa 40.000 đồng/bữa ăn. Riêng ấp Thiềng Liềng (xã Thạnh An) được đề xuất thêm kinh phí hỗ trợ tiền đò cho học sinh qua đảo Thạnh An là 440.000 đồng/học sinh/tháng.

Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Thị Nhật Hằng, một trong những khó khăn hiện nay của học sinh ở ấp Thiềng Liềng là không có người vận chuyển.

“Nếu chi trực tiếp tiền hỗ trợ cho học sinh nhưng không có người lái đò thì chính sách không phát huy hiệu quả. Do đó, Sở GD-ĐT kiến nghị phân bổ chính sách hỗ trợ trực tiếp chi phí vận chuyển thay cho việc chi tiền hỗ trợ cho học sinh”, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM nêu ý kiến.

Dịp này, Sở GD-ĐT TPHCM cũng rà soát để bãi bỏ một số chính sách không còn phù hợp sau sắp xếp địa giới hành chính, đồng thời xây dựng Nghị quyết các chính sách hỗ trợ giáo dục trong bối cảnh mới như: chính sách hỗ trợ vận động viên là học sinh các trường phổ thông, trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao trên địa bàn TPHCM; chính sách học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh trường chuyên, trường năng khiếu thuộc phạm vi quản lý của TPHCM…

