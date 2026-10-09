Xã hội

Tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ Việt Nam trong các hang đá ở Lào

SGGPO

Sáng 9-10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị mở rộng phạm vi tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Video: Tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ Việt Nam trong các hang đá ở Lào. Thực hiện: HOÀNG CUỐI

Cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tìm thấy và cất bốc được 4 hài cốt liệt sĩ ở trong các hang đá tại tỉnh Khăm Muồn. Trong đó, 1 hài cốt được tìm thấy trong hang đá tại khu vực bản Noỏng Ping, xã Tạ Loỏng, huyện Bua La Pha; 3 hài cốt còn lại được tìm thấy tại các hang đá ở khu vực bản Phôn Khăm, xã Mạ Hả Xay, huyện Mạ Hả Xay.

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Lực lượng tìm kiếm thực hiện công tác lấy mẫu phục vụ công tác xác minh, đối chiếu thông tin
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Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 còn tìm thấy nhiều di vật liên quan

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 còn tìm thấy nhiều di vật liên quan như tăng, võng bộ đội, dép cao su, vỏ đạn súng AK, dây điện, lọ thuốc Penicillin…

Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ cùng di vật được cán bộ, chiến Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 đưa về nhà quàn để phục vụ công tác xác minh, đối chiếu thông tin, tổ chức thờ cúng trang nghiêm theo quy định.

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Lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tiếp tục bám địa bàn, phối hợp chính quyền và nhân dân các địa phương nước bạn Lào xác minh thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với Tổ quốc, quê hương.

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VĂN THẮNG - HOÀNG CUỐI

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