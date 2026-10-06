Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh giảm giá dầu diesel nhuộm đỏ

SGGPO

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5-10 (giờ địa phương) ký sắc lệnh hành pháp nhằm giảm giá dầu diesel đang ở mức cao. Sắc lệnh tạm thời cho phép sử dụng dầu diesel nhuộm đỏ cho các phương tiện lưu thông đường bộ.

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Xe tải ở Mỹ tiếp dầu diesel. Ảnh: SUPPOSEUDRIVE

Theo CNN, phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang Nebraska, Tổng thống Donald Trump cho biết, sắc lệnh sẽ miễn thuế cho bất kỳ ai mua dầu diesel nhuộm đỏ "vì bất cứ lý do gì”. Nhà lãnh đạo Mỹ nói biện pháp này vừa giúp giảm chi phí nhiên liệu, vừa kéo giảm giá hàng hóa, trong đó có thực phẩm.

Dầu diesel nhuộm đỏ có thành phần giống dầu diesel thông thường nhưng được miễn thuế vì chỉ dùng cho máy kéo, thiết bị xây dựng và máy móc hoạt động ngoài đường bộ. Màu đỏ giúp phân biệt với dầu dùng cho phương tiện lưu thông đường bộ.

Theo Nhà Trắng, sắc lệnh tạm thời cho phép sử dụng dầu diesel nhuộm đỏ cho phương tiện đường bộ và hoãn thu các loại thuế tiêu thụ đặc biệt liên bang liên quan đến nhiên liệu này đến hết năm 2026, không tính lãi hoặc tiền phạt.

Khi xảy ra xung đột với Iran, giá dầu diesel tại Mỹ đã tăng vọt từ mức 3,76 USD/gallon (0,99 USD/lít) lên mức kỷ lục 6,53 USD/gallon (khoảng 1,73 USD/lít). Giá bình quân toàn quốc ngày 5-10 là 6,32 USD/gallon (khoảng 1,67 USD/lít).

Sắc lệnh nói trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc vận động tranh cử giữa kỳ tại Mỹ đang vào giai đoạn nước rút. Một trong những vấn đề cử tri quan tâm nhất là giá nhiên liệu tăng kéo theo giá cả sinh hoạt đắt đỏ.

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Từ khóa

Dầu diesel Thiết bị xây dựng Sắc lệnh Miễn thuế Vận động tranh cử Giá bình quân

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