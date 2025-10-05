Đo lường sự hài lòng của người nộp thuế để nâng cao chất lượng phục vụ

Triển khai thực hiện kế hoạch đo lường sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế (ban hành kèm Quyết định số 1345/QĐ-CT ngày 20-6), từ tháng 7, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã thực hiện việc khảo sát đo lường sự hài lòng của người nộp thuế.

Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ

Trong thư ngỏ gửi đến người nộp thuế, Cục Thuế cho biết, với mục tiêu xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện, Cục Thuế đã ban hành và triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế. Đây là hành động thể hiện cam kết mạnh mẽ của ngành thuế trong việc lắng nghe ý kiến, cải thiện dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ.

Theo đó, Cục Thuế mong muốn người nộp thuế tích cực tham gia khảo sát và chia sẻ với mọi người cùng tham gia, hoạt động khảo sát được thực hiện trực tuyến trên “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính” tại địa chỉ “https://dichvucong.gdt.gov.vn”. 4 nội dung chính để đánh giá, khảo sát bao gồm: công tác hỗ trợ, quản lý của cơ quan thuế; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan thuế; công tác kiểm tra thuế của cơ quan thuế; và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý phản ánh kiến nghị của cơ quan thuế.

Thư ngỏ của Cục Thuế gửi người nộp thuế

Để tham gia khảo sát, người nộp thuế chỉ cần dành ít phút chia sẻ trải nghiệm thực tế của mình khi sử dụng các dịch vụ thuế tại địa chỉ nêu trên. Ý kiến của người nộp thuế là cơ hội giúp cơ quan thuế nhận diện rõ hơn những điểm mạnh cần phát huy, những hạn chế cần khắc phục, từ đó cải thiện và hoàn thiện hơn nữa chất lượng phục vụ với phương châm thuận lợi, nhanh chóng, minh bạch khi thực hiện và trải nghiệm các dịch vụ về thuế.

Theo Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành, kết quả đo lường là thông tin quan trọng để cơ quan thuế xây dựng chính sách, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ. Dữ liệu này còn là cơ sở để xem xét trách nhiệm người đứng đầu, đánh giá, xếp loại hoạt động của cơ quan thuế và công chức thuế. Từ đó, có biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, và bố trí công việc phù hợp với năng lực, thái độ của công chức. Đây không chỉ là một kế hoạch cải cách hành chính, mà còn là một cơ hội để mỗi công chức thuế tự ý thức, thay đổi hành vi, thái độ phục vụ, góp phần xây dựng hình ảnh ngành thuế “chuyên nghiệp, liêm chính và tận tâm vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”.

Nâng cao hơn nữa trách nhiệm và chất lượng phục vụ

Tuy nhiên, cũng theo Cục Thuế, ghi nhận từ hệ thống cho thấy, số lượt người nộp thuế tham gia khảo sát còn khiêm tốn, chủ yếu tập trung vào nội dung đánh giá về “công tác hỗ trợ, quản lý của cơ quan thuế”.

Do đó, để tăng số lượt người nộp thuế tham gia khảo sát nhằm phản ánh sát nhất về kết quả đo lường sự hài lòng cũng như kịp thời ghi nhận những phản ánh của người nộp thuế khi thực hiện các dịch vụ do cơ quan thuế cung cấp, Cục Thuế đề nghị thuế tỉnh, thành phố tăng cường hơn nữa các hình thức tuyên truyền để người nộp thuế hiểu về mục tiêu đo lường sự hài lòng là giúp cơ quan thuế cải thiện và hoàn thiện hơn nữa chất lượng phục vụ.

Theo Cục Thuế, dựa trên những kết quả khảo sát từ người nộp thuế, cơ quan thuế sẽ tổng hợp, xác định vấn đề tồn tại để thực hiện các biện pháp quản lý nội bộ, cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công. Ảnh minh họa

Đồng thời, thông qua đó, khảo sát giúp người nộp thuế biết, quan tâm, tin tưởng tham gia khảo sát khi thực hiện thủ tục hành chính, khi được kiểm tra, khi được giải quyết khiếu nại và thực hiện các dịch vụ khác do cơ quan thuế cung cấp, giải đáp, hướng dẫn.

Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng yêu cầu các cơ quan thuế cấp tỉnh, thành phố chủ động tạo mã QR (dẫn đến địa chỉ tham gia khảo sát sự hài lòng trên “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính”) trên các văn bản, quyết định hành chính do cơ quan thuế ban hành có liên quan đến người nộp thuế (gắn mã QR trên quyết định kiểm tra, quyết định xử lý vi phạm, quyết định giải quyết khiếu nại…) và áp dụng các hình thức khác phù hợp để người nộp thuế dễ dàng tiếp cận, tham gia khảo sát sự hài lòng sau khi người nộp thuế thực hiện hoặc trải nghiệm những dịch vụ do cơ quan thuế cung cấp.

Cục Thuế cũng yêu cầu công khai thư ngỏ của Cục Thuế gửi người nộp thuế về việc tham gia khảo sát sự hài lòng thông qua các hình thức như: in và niêm yết tại trụ sở cơ quan thuế nơi có người nộp thuế đến làm việc, tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã; trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế, các tài khoản mạng xã hội của cơ quan thuế (Zalo, Facebook...) và các hình thức phù hợp khác để người nộp thuế biết và tham gia khảo sát sự hài lòng (thư ngỏ kèm theo).

Bên cạnh đó, các cơ quan thuế cấp tỉnh, thành phố cần tập trung chỉ đạo các phòng, thuế cơ sở trên địa bàn quản lý nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, giải quyết đúng quy định của pháp luật và đúng thời hạn đối với các thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp; chấn chỉnh tinh thần, thái độ, tác phong của công chức thuế khi giải quyết công việc, giải quyết thủ tục hành chính và giao tiếp với người nộp thuế; giải quyết dứt điểm các phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; giải quyết khiếu nại của người nộp thuế đúng quy định của pháp luật.

Theo Cục Thuế, từ những kết quả khảo sát trên, cơ quan này sẽ tổng hợp, xác định vấn đề tồn tại để thực hiện các biện pháp quản lý nội bộ, cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công.

LƯU THỦY