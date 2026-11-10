TPHCM hoàn thiện cơ chế thu hút nhân tài tham gia giải bài toán lớn, khó

Sáng 10-11, Tổ đại biểu số 17 HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp xúc cử tri các phường: Chợ Lớn, Chợ Quán, An Đông, Bình Tây, Bình Tiên và Bình Phú, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tổ Đại biểu số 17 HĐND TPHCM khóa XI gồm các đại biểu: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM; Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chợ Lớn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao đổi với cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 10-11. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cử tri: kênh Lò Gốm, kênh Hàng Bàng tái diễn ô nhiễm

Tại buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề dân sinh được cử tri phản ánh, tập trung vào ô nhiễm môi trường, quy hoạch, quản lý đô thị và những vướng mắc tại các khu chung cư. Cử tri kiến nghị thành phố sớm hoàn thiện chính sách thu hút nhân tài vào các vị trí quan trọng để tham gia xây dựng thành phố.

Trước phản ánh của cử tri về tình trạng tái diễn ô nhiễm tại kênh Lò Gốm và kênh Hàng Bàng, ảnh hưởng đến đời sống người dân, Chủ tịch UBND phường Bình Tây Nguyễn Quốc Dương cho biết, giai đoạn 2 Dự án cải tạo kênh Hàng Bàng còn 19 hộ chưa giải tỏa, địa phương đang vận động người dân, đồng thời chủ động nạo vét kênh, vệ sinh môi trường. Giai đoạn 3 phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 30-4-2027. Riêng tình trạng nước thải xả trực tiếp ra kênh Tân Hóa - Lò Gốm, phường Bình Tây kiến nghị thành phố đầu tư hệ thống xử lý đồng bộ, căn cơ.

Cử tri phường Chợ Quán dự tại điểm cầu trực tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Xung quanh phản ánh của cử tri phường Chợ Quán về quy hoạch treo ở khu vực số 152 đường Trần Phú, Chủ tịch UBND phường Chợ Quán Nguyễn Võ Xuân Kỳ thông tin lại: phường đã hoàn thành quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và thành phố đang có kế hoạch sử dụng khu đất này.

Tập trung nguồn lực giải quyết các vấn đề người dân quan tâm

Thay mặt Tổ đại biểu số 17, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong ghi nhận các phản ánh, kiến nghị của cử tri và khẳng định tổ đại biểu sẽ chuyển tải đầy đủ đến các cơ quan chức năng để xử lý, giải quyết.

Đối với các kiến nghị cụ thể của cử tri liên quan đến thu gom, phân loại rác, đảm bảo môi trường sống, đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương khảo sát tổng thể để có giải pháp ngắn hạn và lâu dài, đồng bộ trong quản lý rác thải, bảo đảm môi trường sống của người dân. Đồng chí cũng đề nghị UBND các phường giải quyết sớm, căn cơ những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương như cây xanh, đèn giao thông, trật tự đô thị...; nội dung nào vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo thành phố để phối hợp xử lý.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao đổi với cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri.

﻿Ảnh: VIỆT DŨNG

Về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong thông tin, thành phố đang cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về thu hút, trọng dụng nhân tài. Dự kiến trong năm 2026 hoàn thiện chính sách, quy trình để thu hút người có trình độ, trí tuệ tham gia giải quyết những bài toán lớn, khó của thành phố.

Đối với những vướng mắc tại các dự án, đồng chí yêu cầu cơ quan chức năng rà soát tính pháp lý, làm rõ trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý để tìm hướng tháo gỡ. Với các vấn đề liên quan trực tiếp đến cộng đồng dân cư, UBND các phường phải phối hợp nghiên cứu giải pháp linh hoạt, tạo đầu mối tiếp nhận và giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân.

Chuẩn bị công bố Quy hoạch tổng thể TPHCM giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong thông tin đến cử tri về các nhiệm vụ lớn của thành phố. Trong đó, thành phố đang tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển năm 2026, nhất là ưu tiên phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số theo chỉ tiêu Trung ương giao và kỳ vọng của người dân. Theo đồng chí, quý 3-2026, kinh tế thành phố tăng trưởng 9,86%, tăng trưởng 9 tháng là 9,06%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% cả năm, quý 4 phải đạt tăng trưởng khoảng 13,2%. Đây là nhiệm vụ rất thách thức, song thành phố đã xây dựng các kịch bản, giải pháp và đang quyết liệt triển khai. Một nhiệm vụ quan trọng khác là nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung thuộc thẩm quyền thành phố theo Luật Phát triển đô thị. Thành phố sẽ ban hành khoảng 240 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND thành phố để cụ thể hóa các thẩm quyền được giao. Theo kế hoạch, HĐND TPHCM sẽ tổ chức các kỳ họp chuyên đề song song với kỳ họp thường lệ để xem xét, thông qua nghị quyết; phấn đấu hoàn thành đồng bộ các văn bản thuộc thẩm quyền trong quý 1-2027, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển thành phố. Về Quy hoạch tổng thể TPHCM giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, đồng chí thông tin Bộ Chính trị đã ban hành kết luận, thành phố đang hoàn thiện những bước cuối cùng để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy hoạch xác định các cực tăng trưởng, vùng động lực, khu vực để kêu gọi đầu tư; quy hoạch phát triển trên nhiều lĩnh vực có trọng tâm, trọng điểm trong không gian phát triển mới sau hợp nhất. Dự kiến trong tháng 11, sau khi được phê duyệt, thành phố sẽ công bố quy hoạch để người dân, doanh nghiệp tiếp cận và tham gia đầu tư. Mặt khác, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, gồm: xử lý ô nhiễm môi trường, giải quyết kẹt xe, chống ngập nước và xây dựng thành phố không có ma túy.

THU HƯỜNG