TPHCM: Khống chế vụ cháy tàu sắt gần cầu Cửa Lấp

Sáng 10-11, một tàu sắt neo đậu tại khu vực cảng cá gần cầu Cửa Lấp, xã Long Hải bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang các tàu, thuyền xung quanh.