Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho trung tâm tài chính quốc tế

Chiều ngày 14-11, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) phối hợp cùng Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) và Viện nghiên cứu phát triển TPHCM (HIDS) tổ chức “Hội thảo khoa học thu hút và trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực công nghệ tài chính và trí tuệ nhân tạo”.

Diễn giả tham gia phiên toạ đàm tại hội thảo. Ảnh: THANH DUNG

Tham dự hội thảo có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ cùng đại diện các sở, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính.

PGS.TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: ĐĂNG BÙI

Chia sẻ tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC cho biết, sau gần 1 năm vận hành VIFC-HCMC, đã nhìn thấy một số khoảng trống nhân lực. Tại Việt Nam, trung tâm tài chính quốc tế còn khá mới mẻ nên đa số trường đại học chưa cập nhật kiến thức liên quan. Cùng với đó, nhân lực có chứng chỉ hành nghề quốc tế chưa nhiều.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân nhấn mạnh, nguồn nhân lực đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. Nếu không có đội ngũ nhân lực đạt tiêu chuẩn quốc tế thì rất khó cạnh tranh với các trung tâm tài chính quốc tế trên thế giới. Cho nên, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là định hướng quan trọng của VIFC-HCMC, nhất là trong giai đoạn đầu.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: ĐĂNG BÙI

Tại hội thảo, một số diễn giả tiếp cận vấn đề nhân lực từ 3 góc độ: kết nối đại học với doanh nghiệp; nhu cầu nhân lực công nghệ tài chính (fintech), trí tuệ nhân tạo (AI) và đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp; kinh nghiệm quốc tế về phát triển nhân lực.

Theo PGS.TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM, TPHCM đang bước vào cuộc cạnh tranh về nhân tài với các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực. Vì vậy, cần những chuyển dịch quan trọng ở các cơ sở giáo dục đại học: chia sẻ nguồn lực, chuyển dịch sang đào tạo liên ngành, phát triển học tập suốt đời...

Trong khuôn khổ hội thảo, VIFC-HCMC ra mắt học viện VIFC (VIFC Academy). VIFC Academy đóng vai trò kết nối các bên, giúp xác định nhu cầu nhân lực làm cơ sở để xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu phù hợp. Giai đoạn 2026-2030, VIFC Academy tập trung thực hiện 3 chức năng chính: đào tạo bên trong nhằm phát triển năng lực cho đội ngũ thuộc Cơ quan điều hành; đào tạo bên ngoài dành cho các thành viên, tổ chức, nhà đầu tư và nguồn nhân lực tương lai; nghiên cứu và tư vấn, cung cấp luận cứ và giải pháp phục vụ quá trình phát triển, vận hành trung tâm.

THANH DUNG