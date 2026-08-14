Tăng cường giao lưu nhân dân TPHCM - Malaysia

Sáng 14-8, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, tiếp ông Datuk Mohamad Azhan Bin Md. Amir, Phó Tổng Thư ký Bộ Thống nhất Quốc gia Malaysia, Chủ tịch Tổ chức Sinh viên tình nguyện YSS, đến thăm và làm việc tại TPHCM.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà tại buổi tiếp ông Datuk Mohamad Azhan Bin Md. Amir. ẢNH: VIỆT ANH

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Lộc Hà đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện của Bộ Thống nhất Quốc gia Malaysia đối với các hoạt động giao lưu, tình nguyện quốc tế dành cho thanh niên, góp phần nuôi dưỡng mối quan hệ hợp tác giữa TPHCM và các đối tác Malaysia, đặc biệt trong lĩnh vực thanh niên, tình nguyện quốc tế và giao lưu nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà khẳng định, TPHCM luôn chú trọng tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương, tổ chức và đối tác đến từ Malaysia. Trong đó, thanh niên là một lực lượng quan trọng góp phần vào việc tăng cường sự hiểu biết, gắn kết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước 2 nước Việt Nam - Malaysia.

Nhiều năm qua, các hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên giữa TPHCM và Malaysia không ngừng được triển khai, tích cực đổi mới về nội dung, hình thức, đã đạt nhiều kết quả thiết thực.

TPHCM mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Bộ Thống nhất quốc gia Malaysia trong các hoạt động tình nguyện quốc tế.

Tại buổi tiếp, ông Datuk Mohamad Azhan Bin Md. Amir cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo và nhân dân TPHCM. Ông bày tỏ đồng tình với các ý kiến về việc tăng cường hợp tác nhiều mặt, đặc biệt về lĩnh vực giao lưu, hợp tác thanh niên của lãnh đạo Thành phố. Ông cũng mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm về việc tổ chức các chương trình xã hội, qua đó mở ra nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác dành cho thanh niên hai nước.

VIỆT LÊ