Mở rộng hợp tác giữa TPHCM với các địa phương, đối tác của Bỉ

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Lộc Hà vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TPHCM với các địa phương, đối tác của Bỉ ngày càng phát triển tốt đẹp. Năm 2025, kim ngạch thương mại TPHCM - Bỉ đạt trên 3,4 tỷ USD. Bỉ hiện có 60 dự án đầu tư tại thành phố với tổng vốn hơn 73 triệu USD…

Theo lãnh đạo TPHCM, việc Công ty Ecosteryl của Bỉ - chuyên về xử lý chất thải y tế, sinh học bằng phương pháp an toàn, thân thiện với môi trường - chọn TPHCM để triển khai dự án có ý nghĩa hết sức tích cực. Điều này không chỉ tốt cho ngành y tế mà còn đáp ứng được mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường của TPHCM.

Liên quan đến dự án di dời nhà máy xử lý chất thải nguy hại từ Đông Thạnh về Phước Hiệp kết hợp chuyển đổi công nghệ, đồng chí Nguyễn Lộc Hà cho biết, UBND TPHCM giao Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM (Citenco) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục liên quan và báo cáo thành phố về việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Ecosteryl; đồng thời tham mưu thành phố xử lý các thủ tục liên quan đến việc triển khai dự án theo đúng quy định.

Ngoài ra, đồng chí cũng đề xuất một số định hướng hợp tác giữa TPHCM và Bỉ như tiếp tục triển khai bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với tỉnh Đông Flanders trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển đô thị thông minh; mong muốn Đại sứ Karl Van den Bossche tiếp tục kết nối, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy giao thương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM cũng đề nghị Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam và Phòng Thương vụ vùng Wallonie hỗ trợ để đoàn công tác của lãnh đạo TPHCM có chuyến thăm và làm việc tại Bỉ và Luxembourg (dự kiến trong năm nay) hiệu quả, thành công…

Ấn tượng với sự phát triển, năng động của TPHCM cũng như quá trình cải cách đang diễn ra mạnh mẽ trên cả nước của Việt Nam, Đại sứ Karl Van den Bossche cho rằng chủ trương đẩy mạnh phát triển công nghệ xanh, sạch đã được xác định rõ tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là cơ hội để hai bên đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực mà Bỉ có thế mạnh.

Ngoài ra, việc TPHCM mở rộng địa giới hành chính cũng mở ra tiềm năng hợp tác giữa Bỉ và thành phố trong các lĩnh vực như cảng biển, logistics, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh…

Đánh giá cao cách xử lý của UBND TPHCM liên quan đến Công ty Ecosteryl, Đại sứ Karl Van den Bossche tin tưởng quy trình thực hiện dự án khi được đẩy nhanh chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho cả đôi bên.

