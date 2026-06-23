Lãnh đạo TPHCM đánh giá cao đóng góp của Đại sứ Vương quốc Bỉ

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van Den Bossche. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Lưu Quang đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Đại sứ Karl Van Den Bossche trong nhiệm kỳ 4 năm qua tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là giữa Vương quốc Bỉ và TPHCM. Đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh, tính nhân văn và nền tảng vững chắc mà hai bên đã xây dựng thời gian qua là tiền đề rất thuận lợi để hướng tới những dự án lớn hơn trong tương lai.

Thay mặt chính quyền và nhân dân TPHCM, đồng chí Trần Lưu Quang trân trọng cảm ơn tình cảm, sự đồng hành của cá nhân Đại sứ và Vương quốc Bỉ đối với công tác nhân đạo, khắc phục hậu quả chất độc da cam tại Việt Nam; đồng thời khẳng định TPHCM luôn chào đón và cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Bỉ đến đầu tư, kinh doanh, phát triển tại thành phố.

Đồng chí Trần Lưu Quang chúc Đại sứ Karl Van Den Bossche cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên cương vị mới và sớm trở lại thăm TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quà lưu niệm tặng Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van Den Bossche. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại sứ Karl Van Den Bossche chia sẻ về kết quả các dự án hợp tác nổi bật giữa Việt Nam và Bỉ. Cụ thể, Tập đoàn bến cảng và khu công nghiệp DEEP C (Bỉ) sau 30 năm hoạt động hiệu quả tại miền Bắc đang tích cực tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư vào khu vực phía Nam và TPHCM; Tập đoàn John Cockerill đang triển khai các dự án về năng lượng hydro; phía Bỉ cũng vừa ký kết biên bản ghi nhớ với Công ty Môi trường Đô thị TPHCM về dự án xử lý rác thải y tế bằng công nghệ vi sóng.

Đại sứ Karl Van Den Bossche khẳng định người kế nhiệm sẽ tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác với TPHCM, trọng tâm là phát triển hạ tầng cảng biển, năng lượng tái tạo (điện gió ngoài khơi) và xử lý môi trường.

THỤY VŨ