TPHCM vinh danh 50 Thương hiệu Vàng, kiến tạo động lực tăng trưởng mới

Tối 13-10, tại TPHCM, Sở Công thương phối hợp Báo điện tử Tuổi Trẻ tổ chức Lễ trao Giải thưởng Thương hiệu Vàng TPHCM lần thứ 6, năm 2026.

Đại diện Saigon Co.op nhận Giải thưởng Thương hiệu Vàng TPHCM năm 2026. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Với chủ đề “Kiến tạo động lực tăng trưởng mới”, giải thưởng vinh danh 50 doanh nghiệp, tổ chức tiêu biểu về năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế thành phố.

Phát động từ năm 2020, giải thưởng hướng đến xây dựng những thương hiệu có khả năng dẫn dắt ngành, lĩnh vực và vươn ra thị trường quốc tế. Năm nay, gần 200 hồ sơ đăng ký, trong đó 100 hồ sơ đủ điều kiện xét chọn. Hội đồng bình chọn đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững (ESG) và chấp hành pháp luật.

Lãnh đạo TPHCM trao Giải thưởng Thương hiệu Vàng TPHCM lần thứ 6, năm 2026 cho các doanh nghiệp. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

50 doanh nghiệp, tổ chức được vinh danh hoạt động trong các lĩnh vực cơ khí chế tạo, thực phẩm, dệt may, dược phẩm, bán lẻ, logistics, tài chính, năng lượng, du lịch, y tế…

Theo Ban Tổ chức, các doanh nghiệp được vinh danh có tổng doanh thu trên 490.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 160.000 lao động. Đáng chú ý, hoạt động bình chọn thương hiệu được yêu thích thu hút 61.349 lượt tham gia; cuộc thi “Thương hiệu tôi yêu” nhận gần 500 bài dự thi. Chương trình còn ghi nhận các hạng mục Đổi mới sáng tạo, Phát triển bền vững, Dấu ấn thương hiệu và Thương hiệu Vàng cho Gen Z.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, đánh giá cao đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với tăng trưởng kinh tế thành phố. Trong bối cảnh GRDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,6%, TPHCM đang tập trung khai thác các cơ chế, chính sách vượt trội, tạo nền tảng hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Lãnh đạo thành phố kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp Thương hiệu Vàng tiếp tục phát huy nhiều vai trò trọng tâm. Trước hết, chủ động tham gia hiến kế, xây dựng và thực thi chính sách phát triển, góp phần nâng cao tính khả thi, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát huy năng lực. Tiên phong thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, nhất là kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng hành cùng thành phố hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đồng thời, tăng cường liên kết, hình thành cộng đồng Thương hiệu Vàng lớn mạnh, chia sẻ kinh nghiệm, dẫn dắt doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần định vị thương hiệu TPHCM trên thị trường quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM khẳng định thành phố sẽ cụ thể hóa cam kết đồng hành bằng việc đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, thu hút nguồn lực và triển khai các cơ chế đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Cùng với thúc đẩy giải ngân đầu tư công, phát triển hạ tầng trọng điểm, TPHCM sẽ tiếp tục kiến tạo không gian phát triển mới, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh và đóng góp vào tăng trưởng nhanh, bền vững.

ÁI VÂN