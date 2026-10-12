Trải nghiệm cùng sách và văn hóa tại khách sạn gần 100 năm

Chiều 12-10, tại TPHCM, NXB Tổng hợp TPHCM và Hotel Grand Saigon (số 8 đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TPHCM) cùng ra mắt chương trình “Sách và trải nghiệm văn hóa” với chủ đề “Một thoáng Việt Nam tại khách sạn cổ 5 sao”.

Trong định hướng chung, NXB Tổng hợp TPHCM sẽ đồng hành Hotel Grand Saigon trong việc đưa sách và tác giả đến gần hơn với du khách quốc tế; giới thiệu những ấn phẩm chọn lọc về Việt Nam, văn hóa, lịch sử, con người và TPHCM, qua đó góp phần tạo thêm những trải nghiệm có chiều sâu cho du khách trong thời gian lưu trú.

Các đại biểu cùng chụp hình lưu niệm trong Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Hotel Grand Saigon. Ảnh: QUỲNH YÊN

Với lịch sử hình thành từ năm 1930, Hotel Grand Saigon đã hiện diện và chứng kiến nhiều giai đoạn phát triển của Sài Gòn - TPHCM, đồng thời gìn giữ những giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa được bồi đắp qua thời gian. Qua chương trình “Sách và trải nghiệm văn hóa”, Hotel Grand Saigon mang đến không chỉ một nơi lưu trú mà còn là không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa - nơi du khách có thêm cơ hội khám phá Việt Nam cũng như TPHCM.

Lãnh đạo NXB Tổng hợp TPHCM trao tặng sản phẩm số cho Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Hotel Grand Saigon. Ảnh: QUỲNH YÊN

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Tổng hợp TPHCM, bày tỏ hy vọng sự hợp tác giữa hai bên sẽ tạo ra một không gian có đời sống văn hóa riêng, qua đó du khách có thể khám phá thêm về Sài Gòn - TPHCM trong thời gian lưu trú. Ngược lại, môi trường khách sạn cũng mở ra cho sách những cơ hội tiếp cận độc giả mới.

“Những người có thể chưa từng bước vào một nhà sách, chưa có kế hoạch tìm mua một cuốn sách về Việt Nam, nhưng trong một khoảnh khắc tình cờ, họ nhìn thấy một ấn phẩm, đọc được một câu chuyện và nảy sinh sự quan tâm. Đó có thể là điểm bắt đầu của một hành trình khám phá văn hóa”, ông Nguyễn Thành Lợi chia sẻ.

Bộ postcard Hotel Grand Saigon lấy cảm hứng từ câu chuyện lịch sử hình thành gần 100 năm. Ảnh: QUỲNH YÊN

Bên cạnh thực hiện bộ postcard Hotel Grand Saigon (lấy cảm hứng từ câu chuyện lịch sử hình thành Hotel Grand Saigon), NXB Tổng hợp TPHCM và Hotel Grand Saigon còn cùng nhau phát triển Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Hotel Grand Saigon. Trong đó, NXB Tổng hợp TPHCM cung cấp sản phẩm số; Hotel Grand Saigon thực hiện không gian trưng bày gồm tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tủ sách, hệ thống infographic giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của Người, bản đồ hành trình 30 năm Bác tìm đường cứu nước... Ngoài ra, định kỳ mỗi quý, hai bên sẽ cùng nhau tổ chức một hoạt động lan tỏa văn hóa đọc như workshop, talkshow, giao lưu tác giả/diễn giả tại Hotel Grand Saigon. Những hoạt động này sẽ tạo cơ hội để khách lưu trú không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn được đối thoại, chia sẻ và trực tiếp tham gia vào đời sống văn hóa của thành phố.

QUỲNH YÊN