Sáng 24-11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-1946 – 24-11-2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Báo Sài Gòn Giải Phóng trân trọng giới thiệu phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm, sáng 24-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động,

Thưa các nhà văn hóa, các quý vị đại biểu và bạn bè quốc tế,

Thưa đồng bào, đồng chí,

Hôm nay, chúng ta long trọng kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất để nhìn lại chặng đường phát triển văn hóa Việt Nam trong gần một thế kỷ và tiếp nối tinh thần Hội nghị cho hôm nay và mai sau. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các vị đại biểu, các thế hệ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, những người làm công tác văn hóa, đồng bào trong nước, ở nước ngoài và bạn bè quốc tế lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Ngày 24-11-1946, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Khi ấy, nền độc lập non trẻ của chính quyền cách mạng, chính quyền của Nhân dân đứng trước những thử thách nghiêm trọng. Đất nước còn muôn vàn khó khăn, việc chuẩn bị kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược ngày càng cấp bách. Giữa bộn bề công việc, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho văn hóa, quy tụ những người làm văn hóa chung sức, đồng lòng bảo vệ và kiến thiết quốc gia.

Hội nghị kế thừa tư tưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, với các nguyên tắc dân tộc, khoa học, đại chúng để xây dựng nền văn hóa mới. Quan điểm ấy gắn với nâng cao dân trí, bồi đắp trách nhiệm với đất nước và chăm lo đời sống Nhân dân.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Người lấy hạnh phúc của Nhân dân làm nền tảng cho văn hóa mới, đề cao ý thức tự chủ, nhắc chúng ta học hỏi điều tốt đẹp của thế giới, sửa những thói xấu trong xã hội và chăm lo thế hệ trẻ. Theo Người, nước nhà độc lập thì người dân phải được tự do, học hành và làm chủ cuộc sống. Văn hóa mới phải góp phần bồi dưỡng phẩm chất người làm chủ, giúp mỗi người biết trọng lẽ phải, có ý chí vươn lên, sống nghĩa tình và có trách nhiệm với đồng bào, đất nước.

Để giữ vững độc lập, dân tộc ta cần tri thức, lòng tin, ý thức làm chủ và bản lĩnh vượt qua thử thách. Đặt văn hóa trong công cuộc bảo vệ và kiến thiết quốc gia giữa muôn vàn khó khăn thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chăm lo văn hóa là quy tụ lòng người, biến tình yêu nước của mỗi người thành sức mạnh hành động thống nhất của cả dân tộc. Bài học ấy vẫn nguyên giá trị cho đến hôm nay.

Trong 80 năm qua, tinh thần Hội nghị năm 1946 đã gắn bó với từng chặng đường cách mạng của dân tộc. Những lớp Bình dân học vụ đưa con chữ đến với người lao động, mở mang hiểu biết, bồi đắp niềm tin vào cuộc sống mới. Trong kháng chiến, trí thức, văn nghệ sĩ và người làm văn hóa đem tài năng, tâm huyết phục vụ sự nghiệp cứu nước. Những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa - tư tưởng sát cánh cùng quân dân, cổ vũ ý chí chiến đấu, nối hậu phương với tiền tuyến, nuôi dưỡng niềm tin vào ngày hòa bình, thống nhất đất nước. Nhiều văn nghệ sĩ đã ngã xuống, để lại tác phẩm và tấm gương cống hiến sống mãi trong lòng Nhân dân.

Khi đất nước hòa bình, văn hóa tiếp tục khơi dậy ý chí và sức sáng tạo để khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới. Công cuộc đổi mới mở rộng giao lưu, khơi nguồn sáng tạo, đồng thời đòi hỏi gìn giữ những giá trị tốt đẹp trước đổi thay xã hội. Văn học, nghệ thuật góp phần đổi mới tư duy, phản ánh trăn trở của con người, nuôi dưỡng niềm tin và khát vọng vươn lên. Trong mỗi gia đình, cộng đồng, tình nghĩa và nếp sống tốt đẹp vẫn là chỗ dựa tinh thần cho con người.

Văn hóa giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về một Việt Nam giàu truyền thống, yêu chuộng hòa bình và cởi mở với thế giới. Từ những di sản được cộng đồng gìn giữ, trao truyền đến sáng tạo mới được công chúng quốc tế đón nhận, văn hóa Việt Nam khẳng định sức sống, góp phần làm phong phú văn hóa nhân loại. Xa Tổ quốc, đồng bào ta vẫn giữ tiếng Việt, dạy con cháu nhớ về nguồn cội, nhớ mình là con Lạc cháu Hồng, vun đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: QUANG PHÚC

Qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta không ngừng phát triển nhận thức về văn hóa và con người, kiên trì xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, những chỉ đạo sâu sắc của đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần khơi dậy quyết tâm chấn hưng, phát triển văn hóa. Văn hóa còn thì dân tộc trường tồn. Đó cũng là trách nhiệm của Đảng với nền tảng tinh thần và tương lai dân tộc.

Trong giờ phút trang trọng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các thế hệ lãnh đạo và những người đã cống hiến, hy sinh trên mặt trận văn hóa. Tôi trân trọng biểu dương đóng góp của trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà giáo, cán bộ văn hóa và đồng bào các dân tộc Việt Nam. Chúng ta biết ơn những người âm thầm giữ nghề, truyền chữ, nuôi dưỡng nếp nhà, gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa dân tộc cho thế hệ sau.

Thưa đồng bào, đồng chí,

Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới mục tiêu năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Những mục tiêu nhân văn đó đòi hỏi người Việt Nam có phẩm chất, tri thức và năng lực sáng tạo tương xứng. Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách học tập, giao tiếp, tiếp nhận và sáng tạo văn hóa. Giao lưu càng rộng mở, mỗi người càng cần hiểu văn hóa dân tộc để tiếp thu cái mới có chọn lọc.

Phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong phát triển văn hóa. Ứng xử thiếu văn hóa và sự xuống cấp đạo đức ở một bộ phận xã hội còn gây lo ngại. Điều kiện tiếp cận và thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, các nhóm dân cư còn chênh lệch. Việc bồi dưỡng tài năng, bảo vệ di sản có nơi chưa được coi trọng đúng mức. Kho tàng văn hóa phong phú chưa được khai thác tốt để tạo nên tác phẩm, sản phẩm hấp dẫn. Có nơi, đầu tư còn nặng về công trình, nhẹ về con người và chất lượng hoạt động.

Khi văn hóa chưa được coi trọng đúng mức, việc chăm lo con người và bồi đắp những giá trị lâu dài cũng dễ bị hạn chế. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội đã xác định chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển văn hóa. Cả hệ thống chính trị có trách nhiệm đưa những quyết sách của Đảng về Văn hóa vào cuộc sống, khơi dậy sức sáng tạo và chăm lo đời sống tinh thần của Nhân dân. Tôi đề nghị tập trung thực hiện 5 định hướng lớn:

Thứ nhất: phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước

Thành quả phát triển đất nước phải thể hiện ở chất lượng cuộc sống, nhân cách con người và những quan hệ xã hội tốt đẹp. Văn hóa phải định hướng từ lựa chọn mục tiêu, ban hành quyết sách đến tổ chức thực hiện. Mỗi quyết sách cần tính đến tác động đối với con người, môi trường sống, di sản và lợi ích lâu dài của Nhân dân. Tăng trưởng kinh tế phải đi cùng tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện để con người phát triển toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trước hết, cần xây dựng văn hóa trong Đảng và bộ máy nhà nước. Sự liêm chính, công tâm, tinh thần phụng sự Nhân dân phải thể hiện qua thực thi quyền lực, giữ lời hứa với dân và tận tâm giải quyết công việc. Cán bộ giữ cương vị càng cao, trách nhiệm nêu gương càng lớn. Trong kinh tế, phải coi trọng đạo đức kinh doanh, khuyến khích làm giàu chính đáng gắn với trách nhiệm đối với người lao động, cộng đồng và đất nước. Lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và sự tôn trọng lẫn nhau cần được bồi đắp hằng ngày. Khi người dân tin tưởng, cùng gánh vác việc chung, chúng ta có thêm sức mạnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai: xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân

Nhân dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, trao truyền và quyết định sức sống của văn hóa. Phải tôn trọng sáng kiến, tạo điều kiện để người dân phát huy tài năng, tham gia bàn bạc, tổ chức, giám sát hoạt động văn hóa cộng đồng. Quyền sáng tạo, tiếp cận, thụ hưởng văn hóa phải được bảo đảm bằng điều kiện cụ thể, nhất là đồng bào ở vùng khó khăn, công nhân, trẻ em và người yếu thế.

Phát triển văn hóa phải giúp mỗi người sống tốt đẹp hơn, làm chủ cuộc sống. Cần bồi dưỡng lòng yêu nước, lòng nhân ái, tính trung thực, tự trọng và ý thức thượng tôn pháp luật, đồng thời phát triển trí tuệ, thể lực, năng lực thẩm mỹ và tư duy độc lập. Mỗi người cần được khích lệ học hỏi, hợp tác, sáng tạo, biết trân trọng lao động, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam cần thể hiện trong giáo dục và ứng xử hằng ngày. Gia đình, nhà trường, cộng đồng cùng nuôi dưỡng nhân cách, bảo vệ trẻ em và giúp người trẻ lựa chọn thông tin, ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng. Báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật cần mở mang tri thức, bồi đắp tâm hồn, hướng con người tới điều tốt đẹp.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm, sáng 24-11

Thứ ba: gìn giữ bản sắc và không ngừng làm giàu văn hóa dân tộc

Mỗi thế hệ có trách nhiệm gìn giữ những giá trị được trao truyền và đóng góp giá trị mới. Cần trân trọng tiếng Việt, tiếng nói, chữ viết của các dân tộc, giữ gìn giá trị gốc của di sản, bảo vệ môi trường sống và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Di sản có sức sống lâu bền khi cộng đồng còn hiểu, còn thực hành, còn thiết tha truyền lại cho con cháu và được hưởng lợi chính đáng từ công sức của mình.

Đất nước cần những tác phẩm có chiều sâu tư tưởng, giá trị nghệ thuật và sức lay động, phản ánh chân thực lịch sử, cuộc sống, khát vọng của Nhân dân. Phải tin tưởng, trân trọng người sáng tạo, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, bảo đảm tự do sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Tạo môi trường dân chủ, cởi mở để người sáng tạo tìm tòi, trao đổi, tranh luận nghề nghiệp có căn cứ, tôn trọng lẫn nhau. Tôi mong đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân gắn bó với Nhân dân, đấu tranh với cái xấu, cái ác; tiếp thu tinh hoa thế giới, làm giàu văn hóa Việt Nam. Những sáng tạo có giá trị sẽ là hành trang tinh thần cho các thế hệ mai sau.

Thứ tư: nâng cao năng lực tự chủ và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong thời đại số và hội nhập quốc tế

Cần nâng cao năng lực sáng tạo, sản xuất và đưa sản phẩm văn hóa Việt Nam đến công chúng trong nước và quốc tế. Gắn kết người sáng tạo, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và các tổ chức văn hóa để phát triển công nghiệp văn hóa có bản sắc, chất lượng, sức cạnh tranh. Cùng với phát triển thị trường, phải gìn giữ, bồi đắp những giá trị lâu dài và chăm lo những nhu cầu văn hóa mà thị trường chưa đáp ứng đầy đủ.

Trên không gian số, cần nâng cao năng lực sáng tạo nội dung, làm chủ công nghệ và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng. Dữ liệu tin cậy về tiếng Việt, lịch sử, di sản là nền tảng phát triển sản phẩm văn hóa mới. Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ sáng tạo, giúp người dân tiếp cận văn hóa thuận lợi hơn. Khi ứng dụng công nghệ, phải bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan và lợi ích hợp pháp của người sáng tạo. Cùng với ngăn chặn hành vi xuyên tạc lịch sử, xâm hại những giá trị văn hóa tốt đẹp, cần tác phẩm hấp dẫn, giàu tri thức để công chúng, nhất là người trẻ, hiểu và yêu văn hóa dân tộc.

Mở rộng giao lưu để học hỏi và đóng góp cho đời sống văn hóa thế giới. Phát huy vai trò cầu nối của đồng bào ở nước ngoài, đưa tài năng, tác phẩm Việt Nam đến với công chúng quốc tế, vun đắp sự hiểu biết, lòng tin và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Thứ năm: đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, bảo đảm điều kiện phát triển lâu dài của văn hóa

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa; coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu vấn đề mới, kịp thời đề ra chủ trương phù hợp và kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Phát huy dân chủ, lắng nghe Nhân dân, đối thoại với trí thức, văn nghệ sĩ và những người trực tiếp hoạt động văn hóa. Nhà nước cần hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp với đặc thù văn hóa, nghệ thuật, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, cách thức quản lý để hoạt động văn hóa phát triển.

Phải bảo đảm và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho văn hóa theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nhà nước ưu tiên bảo tồn di sản, gìn giữ nghệ thuật truyền thống, bồi dưỡng tài năng và phục vụ người dân ở địa bàn khó khăn. Khuyến khích doanh nghiệp, cộng đồng, các tổ chức xã hội tham gia. Thiết chế văn hóa phải có người tổ chức, nội dung phù hợp và kinh phí hoạt động để phục vụ Nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu phải chăm lo đội ngũ, bảo đảm nguồn lực và chịu trách nhiệm về kết quả phát triển văn hóa thuộc phạm vi phụ trách. Cán bộ văn hóa phải hiểu văn hóa, có năng lực và tâm huyết. Đánh giá kết quả phải dựa vào giá trị tạo ra cho con người và cộng đồng. Cần tôn trọng thời gian tích lũy, trưởng thành của tài năng và đặc thù lao động sáng tạo, đồng thời sử dụng nguồn lực có trách nhiệm, khắc phục bệnh thành tích.

Thưa đồng bào, đồng chí,

Chọn ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện sự trân trọng văn hóa, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia đời sống văn hóa. Tôi mong các thế hệ gặp gỡ, tìm hiểu và thêm yêu văn hóa dân tộc trong dịp này. Gia đình cùng đọc sách, lớp học tìm hiểu di sản, cộng đồng cùng sinh hoạt nghệ thuật đều góp phần làm nên niềm vui ngày hội. Các hoạt động cần thiết thực, tiết kiệm, để người dân tự nguyện tham gia theo nhu cầu. Từ ngày hội hôm nay, hãy vun đắp thói quen tốt đẹp trong mỗi gia đình, nhà trường, cơ quan và cộng đồng.

80 năm sau Hội nghị lịch sử ấy, lời căn dặn của Bác về văn hóa soi đường vẫn nhắc chúng ta về trách nhiệm với tương lai dân tộc: Trao lại cho con cháu một đất nước giàu mạnh về kinh tế, đậm đà bản sắc văn hóa, vững vàng trước mọi thử thách, nơi người dân có đời sống tinh thần phong phú và sống với nhau nhân ái, nghĩa tình.

Tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào trong và ngoài nước cùng chăm lo văn hóa bằng trách nhiệm trong công việc, lòng nhân ái trong cách sống và khát vọng cống hiến cho đất nước. Hãy để những giá trị tốt đẹp của dân tộc được tiếp nối trong mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, trở thành sức mạnh phi thường đưa Việt Nam phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Xin chúc các đồng chí, các vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

Theo TTXVN