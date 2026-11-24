Sáng 24-11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-1946 - 24-11-2026).

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-1946 - 24-11-2026). Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài...

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, khơi dậy sức sáng tạo của nhân dân

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, nhắc lại ý nghĩa của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc đặt văn hóa trong công cuộc bảo vệ và kiến thiết quốc gia giữa muôn vàn khó khăn thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Chăm lo văn hóa là quy tụ lòng người, biến tình yêu nước của mỗi người thành sức mạnh hành động thống nhất của cả dân tộc. Bài học ấy vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong 80 năm qua, tinh thần hội nghị năm 1946 đã gắn bó từng chặng đường cách mạng của dân tộc. Khi đất nước hòa bình, văn hóa tiếp tục khơi dậy ý chí và sức sáng tạo để khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới. Công cuộc đổi mới mở rộng giao lưu, khơi nguồn sáng tạo, đồng thời đòi hỏi giữ gìn những giá trị tốt đẹp trước thay đổi xã hội...

Qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta không ngừng phát triển nhận thức về văn hóa và con người, kiên trì xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, những chỉ đạo sâu sắc của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần khơi dậy quyết tâm chấn hưng, phát triển văn hóa. Văn hóa còn thì dân tộc trường tồn. Đó cũng là trách nhiệm của Đảng với nền tảng tinh thần và tương lai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong phát triển văn hóa. Trong đó, tình trạng ứng xử thiếu văn hóa và xuống cấp đạo đức ở một bộ phận xã hội còn gây lo ngại; điều kiện tiếp cận và thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, các nhóm dân cư còn chênh lệch; việc bồi dưỡng tài năng, bảo vệ di sản có nơi còn chưa được coi trọng đúng mức; kho tàng văn hóa phong phú chưa được khai thác tốt để tạo nên những tác phẩm, sản phẩm hấp dẫn... Khi văn hóa chưa được coi trọng đúng mức, việc chăm lo cho con người, bồi đắp những giá trị lâu dài cũng dễ bị hạn chế.

Nhấn mạnh Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội đã xác định chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển văn hóa, đồng thời khẳng định trách nhiệm của hệ thống chính trị trong việc đưa những quyết sách của Đảng về văn hóa vào cuộc sống, khơi dậy sức sáng tạo và chăm lo đời sống tinh thần của nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung vào 5 định hướng lớn. Thứ nhất, phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước. Thứ hai, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân. Nhân dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và trao truyền, quyết định sức sống của văn hóa. Thứ ba, giữ gìn bản sắc và không ngừng làm giàu văn hóa dân tộc. Thứ tư, nâng cao năng lực tự chủ và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong thời đại số và hội nhập quốc tế. Thứ năm, phải đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, đảm bảo điều kiện phát triển lâu dài của văn hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chọn ngày 24-11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện sự trân trọng văn hóa, tạo điều kiện để nhân dân tham gia đời sống văn hóa, đồng thời bày tỏ mong các thế hệ gặp gỡ, tìm hiểu và thêm yêu văn hóa dân tộc trong dịp này. Gia đình cùng đọc sách, lớp học tìm hiểu di sản, cộng đồng cùng sinh hoạt nghệ thuật đều góp phần làm nên niềm vui trong ngày hội. Các hoạt động cần thiết thực, tiết kiệm để người dân tự nguyện tham gia theo nhu cầu. Từ ngày hội hôm nay, hãy vun đắp thói quen tốt đẹp trong mỗi gia đình, nhà trường, cơ quan và cộng đồng...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: QUANG PHÚC

Văn hóa ở trong mỗi lời nói, mỗi việc làm

Trước đó, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030 và Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam trình bày diễn văn kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Diễn văn nêu rõ, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946 là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử. Dưới ngọn cờ độc lập dân tộc, Nhà nước mới của nhân dân đã quy tụ giới văn hóa cả nước, nối dài mạch tư tưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943. Hội nghị khẳng định văn hóa là một mặt trận của cách mạng, cùng với chính trị, kinh tế, quân sự trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Hội nghị đã tiếp thêm ngọn lửa niềm tin để chưa đầy một tháng sau, khi Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vang lên, biết bao trí thức, văn nghệ sĩ rời phố thị lên chiến khu, mang theo cây bút, cây đàn, giá vẽ, máy ảnh, nguyện gắn đời mình với vận mệnh của dân tộc. Từ đây, mỗi trí thức, văn nghệ sĩ thực sự trở thành người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đọc diễn văn khai mạc. Ảnh: QUANG PHÚC

80 năm qua, văn hóa Việt Nam đã đồng hành cùng với dân tộc qua mọi khúc quanh của lịch sử. Những định hướng lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra năm 1946 đã thấm vào mọi lĩnh vực của đời sống, trở thành sức mạnh để dân tộc ta chiến đấu, chiến thắng và phát triển.

Ngày Văn hóa Việt Nam hàng năm sẽ là dịp nhắc nhở mỗi người Việt Nam: Mình đã làm gì để giữ gìn tiếng Việt trong sáng, để nếp nhà thêm ấm, để quê hương thêm đẹp? Mình đã sống tử tế, trung thực và trách nhiệm hơn hay chưa? Mình đã góp gì để văn hóa Việt Nam đến được với thế giới, nhất là trên không gian số và trên trường quốc tế? Văn hóa không ở đâu xa, văn hóa ở trong mỗi lời nói, mỗi việc làm, mỗi hoạt động văn hóa và mỗi tác phẩm sáng tạo của nhân dân. Tổ quốc đang chờ đợi những tác phẩm lớn xứng tầm với hiện thực vĩ đại của dân tộc trong kỷ nguyên mới. Nhân dân đang chờ đợi những không gian văn hóa gần gũi, những sản phẩm văn hóa đặc sắc, những con người làm văn hóa tận tâm...

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: QUANG PHÚC

VĨNH XUÂN