22 tác phẩm được vinh danh tại Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

Sáng 25-9, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), NXB Quân đội nhân dân và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 16 (2024-2025).

Cuộc thi năm nay tiếp tục thu hút đông đảo cây bút chuyên và không chuyên trên cả nước, mang đến nhiều tác phẩm giàu cảm xúc, khắc họa sinh động chân dung những con người bình dị nhưng giàu nghị lực, cống hiến cho cộng đồng và Tổ quốc. Sau hai vòng chấm, Ban tổ chức đã lựa chọn 22 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu chỉ đạo cuộc thi

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định: “Các tác phẩm năm nay tiếp tục có tính phát hiện cao, phản ánh sinh động người thật, việc thật, nhất là hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, vững vàng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đi đầu trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ”.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: “Qua 16 mùa tổ chức, cuộc thi đã khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc, trở thành diễn đàn tôn vinh những điển hình tiên tiến trong đời sống xã hội. Mỗi tác phẩm đoạt giải là một câu chuyện sống động, lay động trái tim, góp phần lan tỏa sự tử tế, khích lệ tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của người Việt Nam hôm nay”.

Tác giả, nhóm tác giả được trao giải A

Ba giải A được trao cho nhóm tác giả Phạm Văn Tuấn - Tống Thị Hải Lý (Báo Quân đội nhân dân) với tác phẩm “Nhà báo Hà Đăng - cây đại thụ của nền báo chí cách mạng Việt Nam”; tác giả Nguyễn Thị Hường (Báo Nhà báo và Công luận) với vệt bài viết về Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu; nhóm tác giả Nguyễn Mạnh Thắng - Dương Thị Thu Hòa (Báo Quân đội nhân dân) với tác phẩm “Cô gái tên lửa”.

Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, phát động cuộc thi viết lần thứ 17

Tại lễ trao giải, nhiều tác giả bày tỏ xúc động khi tác phẩm được lan tỏa những câu chuyện giàu tính nhân văn, khẳng định cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng tác, mà còn góp phần khẳng định những giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam trong thời đại mới, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Tiếp nối thành công của mùa giải thứ 16, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ cũng phát động Cuộc thi viết lần thứ 17 (2025-2026). Ông bày tỏ mong muốn: “Cuộc thi sẽ tiếp tục nhận được sự tham gia của đông đảo tác giả, khơi dậy điều thiện, cái đẹp để xã hội mỗi ngày thêm nhân văn, tử tế”.

MAI AN