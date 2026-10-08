Thông tin kinh tế

Trao tặng 500 bộ lốp xe cho công nhân hoàn cảnh khó khăn

SGGP

Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ vừa phối hợp cùng Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam và Công ty TNHH Hồng Đức tổ chức chương trình “Đồng hành cùng đoàn viên - An toàn trên mỗi hành trình”.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tiến hành trao tặng 500 bộ lốp xe (mẫu xe số) đến đoàn viên, người lao động đang làm việc tại Khu công nghiệp An Nghiệp. Các lốp xe được ưu tiên trao cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập còn thấp, thường xuyên sử dụng xe máy đi làm và có nhu cầu thay lốp. Công ty TNHH Hồng Đức là đơn vị hỗ trợ tháo, lắp lốp miễn phí cho đoàn viên, người lao động.

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ, cho biết, hoạt động này mang nhiều ý nghĩa thiết thực, đúng đối tượng, sát nhu cầu thực tế, góp phần giảm chi phí sửa chữa phương tiện, bảo vệ an toàn cho người lao động khó khăn trên hành trình đi làm. Đồng thời đề nghị các tổ chức công đoàn cơ sở tiếp tục tăng cường huy động nguồn lực xã hội, kịp thời nắm bắt, đề xuất hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

TUẤN QUANG

Từ khóa

TP CẦN THƠ Trao tặng 500 bộ lốp xe cho công nhân hoàn cảnh khó khăn

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