Ngày 17-11, đoàn công tác Thành ủy, UBND TPHCM do đồng chí Lê Văn Minh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng các thầy, cô giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đoàn đã đến thăm các nhà giáo tiêu biểu: cô Trần Thị Quý, giáo viên bộ môn Giáo dục kinh tế pháp luật, Trường THPT Lê Lợi, xã Bắc Tân Uyên; cô Huỳnh Thị Trúc, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du, phường Thủ Dầu Một; thầy Đinh Thanh Phong, giáo viên Toán, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên Trung Mỹ Tây, xã Bình Mỹ; cô Trần Thị Hồng, giáo viên Trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật Củ Chi, xã Tân An Hội.

Đồng chí Lê Văn Minh chúc mừng tập thể Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: THẢO NGUYỄN

Đồng chí Lê Văn Minh trân trọng gửi lời chúc tốt đẹp đến các thầy, cô giáo và cảm ơn những những đóng góp của các thầy, cô giáo cho trường học và địa phương.

Cô Trần Thị Quý, giáo viên Trường THPT Lê Lợi nhận hoa và quà từ đồng chí Lê Văn Minh. Ảnh: DUY TRẦN

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM bày tỏ, những thành tích mà các thầy, cô giáo đạt được là kết quả của sự tận tụy, tâm huyết và nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp giáo dục; mong các thầy, cô giáo tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho chất lượng giáo dục và đào tạo của thành phố trong giai đoạn mới.

Tập thể Trường Mầm non Hoa Mai chụp hình lưu niệm với đoàn. Ảnh: THẢO NGUYỄN

Các thầy, cô giáo phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM đối với ngành giáo dục và đội ngũ nhà giáo, xem đây là động lực để các thầy, cô giáo tiếp tục phấn đấu giữ vững nhiệt huyết với nghề.

Dịp này, đoàn đã đến thăm tập thể thầy, cô giáo Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Thủ Dầu Một) và Trường Mầm non Hoa Mai (phường Bình Dương).

THẢO NGUYỄN - DUY TRẦN